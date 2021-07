Valentino, il filosofo  che crea contenuti per le star dei social 

Se fosse vissuto qualche anno fa, Valentino Impera sarebbe stato un apprezzato agente dei “vip” dello spettacolo. Oggi, quando l’intrattenimento è online, si è creato un lavoro: social media manager degli streamer, il primo in Italia. Tradotto, cura la presenza online di coloro che si mostrano in diretta su internet, spesso mentre giocano a un videogame, o svolgendo altre attività. Lo fa in particolare sul sito web Twitch, il più visitato per questo.

L’amore per la filosofia

Ma Valentino, 29 anni, cagliaritano, è prima di tutto un appassionato di filosofia, da Hegel a Kant. E non solo.

«All’inizio ho creato un gruppo Facebook dedicato alla filosofia spiegata in modo divertente, si chiama “Fight Kant” e poi abbiamo creato anche la pagina “Quei Maledetti Filosofi” coinvolgendo quasi un milione di persone».

Intrattenitori moderni

Può bastare il post giusto per creare un legame. Ma non è facile. «C’è sicuramente tanto studio dietro. Io ho imparato grazie alla Inno Games, una società di videogiochi importante che mi ha fatto un corso, credendo in me».

Poi la scelta di lavorare per gli streamer: «Sono gli intrattenitori moderni. Mi occupo di curare ogni dettaglio, permettendo loro di avere più successo». A cominciare da tutti i social: Facebook, Instagram, TikTok: «Ogni sito richiede contenuti diversi, e ogni parola conta. Spesso parto anche dai colori dell’immagine da allegare, scegliendo i più accattivanti».

Il lavoro con i disabili

Attività che Valentino alterna con un altro lavoro: fare terapia a persone con disabilità. Utilizzando, indovinate un po’, i videogiochi. «Seguo sia persone giovanissime sia più grandi, li aiuto a ritrovare la loro autonomia. Inoltre collaboro con Gaming Island, un progetto di gioco inclusivo con strumenti che consentano anche a disabili di giocare. I videogiochi, soprattutto gli sparatutto, sviluppano i riflessi e la percezione degli spazi. Gli scacchi invece, ad esempio, sono importanti per la logica».

La giornata-tipo

La giornata lavorativa di Valentino comincia presto: «La mattina è dedicata a programmare i post e i contenuti con gli streamer. Con ciascuno parlo molto, decidiamo insieme di cosa si potrà trattare. Cerchiamo di trovare un equilibrio tra ciò che piace allo streamer e ciò che piace al pubblico. In un’occasione ho lavorato anche in un talk show online, è stato interessantissimo, come diventare un redattore». La sera invece è dedicata ai “pazienti” con disabilità: «Alla fine mi sento forse un po’ stanco, ma soddisfatto».

I guadagni

E i guadagni? «Non mi posso lamentare, ogni campagna social è curata su misura, ma costa il giusto. Cinque streamer lavorano con me, tra cui System Stm, il giocatore italiano competitivo più forte, o Livius, uno dei più bravi intrattenitori».

Ma la soddisfazione più grande, «è creare una comunità. Grazie a Gaming Island stiamo facendo conoscere tante persone che prima non avevano una vita sociale, non avevano una passione. E ora si incontrano, anche dal vivo».

E lui, ha mai pensato di fare lo streamer? «Mi sento più saltuario, invece un bravo streamer è costante. Ma su Twitch vorrei aprire un canale sulla cultura, e sulla filosofia».

