Vai Pereiro, tocca di nuovo a te 

Carpe diem. Sarebbe stata l’occasione ideale per Keita Baldé, che cerca una chance da mesi ma era impegnato con il Senegal e farà ritorno nell’Isola tra stasera e domani. Questione di tempi, di fuso orario, di condizione, di opportunità. Magari a gara in corso ci può stare. Prima no, forse. E detto che Pavoletti, tradito pure lui dal Covid dopo Marin, spera comunque di negativizzarsi entro la partenza per Udine e mettersi a disposizione almeno per la panchina, risalgono prepotentemente le quotazioni di Pereiro. Il nuovo assist del destino per il fantasista uruguaiano che potrebbe affiancare Joao Pedro contro i friulani e provare così a riprendersi lo scettro perso - più o meno all’improvviso - dopo un exploit pazzesco cominciato in una gara, tra l’altro, sulla carta proibitiva per il Cagliari, a Bergamo con l’Atalanta.

Voglia di riscatto

Nuovo giro, nuova corsa. L’ultima partita da titolare, Pereiro l’aveva giocata contro la Lazio alla Domus e il suo talento si era perso nel grigiore generale. È poi subentrato nel finale, sia con lo Spezia che col Milan senza, però, dare lo strappo al quale ci aveva abituati negli ultimi tempi. Ha tirato il fiato, come un po’ tutti, del resto. Ma ora è pronto (e più che mai carico) per dare lo slancio decisivo in questo rush finale da brividi. L’Udinese nel mirino. All’andata, tre mesi fa, era in panchina e ha vissuto solo indirettamente quindi la figuraccia con i friulani (0-4 senza storia e senza nemmeno un tiro in porta), una delle peggiori partite del Cagliari in casa da quando si è trasferito di stadio. Anche lui, però, smania dalla voglia di rivincita. È uno scontro diretto, poi, e arriva dopo tre sconfitte consecutive. Non è una partita come le altre, insomma, e può segnare una nuova svolta, per lui e per il Cagliari.

Portabandiera Celeste

Anche in chiave futura. Pereiro, nell’Isola da gennaio del 2020, ha avuto, sinora, un percorso piuttosto turbolento e discontinuo, tra infortuni vari ed equivoci tattici. Gli ultimi otto minuti contro il Milan, se non altro, gli hanno permesso di toccare quota 50 in rossoblù, tra campionato e Coppa Italia. Un piccolo-grande trampolino di lancio per il portabandiera della Celeste. Già gli addii di Godin, Caceres e Oliva lo avevano responsabilizzato, e non poco. Dopo il nuovo stop di Nandez, sarà l’unico rappresentante dell’Uruguay in campo nel momento clou del torneo. Più qualità e imprevedibilità, dunque, per l’attacco del Cagliari, che non segna dalla gara del 27 febbraio a Torino. Nella speranza che la presenza dell’uruguaiano sia la chiave di volta pure per Joao Pedro, a sua volta a secco da sette giornate. Saranno indubbiamente loro due i più attesi domenica a Udine, candidati a comporre, là davanti, la coppia di riferimento del 3-5-2 provato anche in questi giorni da Mazzarri. Aspettando il via libera per Pavoletti e il colpo di coda di Keita.