Vai Cagliari, a Bologna senza paura 

Ore 20.45, è il posticipo dell’undicesima giornata. La formazione di Mazzarri ha avuto un giorno in più per recuperare rispetto agli emiliani che hanno giocato (e perso malamente) giovedì contro il Napoli. Altro aspetto da non sottovalutare, dunque, come lo stato d’animo di Joao e soci, delusi, amareggiati, ma carichi come delle molle. L’ultimo posto toglie il sonno. La gara con i giallorossi ha, però, ridato coraggio e consapevolezza, oltre ad aver offerto soluzioni nuove (e intriganti) all’allenatore che ha preparato anche questa sfida con una meticolosità maniacale. La squadra è da ieri pomeriggio a Bologna, dove svolgerà la rifinitura al risveglio. Servirà a Mazzarri per chiarire due-tre dubbi e capire, soprattutto, quante garanzie possono dare i tre uruguaiani ai box sino a ieri.

Tre sconfitte di fila sono un fardello e la classifica piange a dirotto. Laggiù poi tutto sembra buio, manca persino l’ossigeno. E dall’infermeria le notizie sono contrastanti: Strootman è recuperato, Nandez, Godin e Caceres non del tutto ma sono comunque partiti, intanto si è fermato Keita (tonsillite). L’emergenza resta, insomma. Da mercoledì sera, però, c’è qualcosa di nuovo nell’aria. E positivo. Nonostante il risultato finale e gli assenti eccellenti, contro la Roma il Cagliari sembra aver riacceso almeno una lampadina. Quasi fosse scoccata la scintilla. E quale occasione migliore, stasera al Dall’Ara di Bologna, per trasformare le buone sensazioni in punti.

Spirito nuovo

Le scelte dei tecnici

Fiato sospeso. Il tecnico livornese spera di contare, soprattutto, su Caceres (per completare il terzetto difensivo e poter magari schierare il Cagliari attraverso il 3-5-2) e Nandez (perché è Nandez!). Nel caso, gli undici al via potrebbero essere Cragno, Caceres, Godin (o Ceppitelli), Carboni, Nandez, Deiola, Strootman, Marin, Lykogiannis, Joao Pedro e Pavoletti. Resta comunque in piedi l’ipotesi del 4-4-2, con Zappa in rampa di lancio. Dovrebbe partire in ogni caso dalla panchina Bellanova, tra i protagonisti del match con la Roma. Dall’altra parte, Mihajlovic ritrova Soumaoro e Soriano dopo la squalifica e confida pure nel rientro di Arnautovic che si è allenato a singhiozzo per tutta la settimana a causa di un fastidio muscolare. Dopo l’amara parentesi partenopea, il modulo di riferimento del Bologna potrebbe essere di nuovo il 3-4-2-1, con Soumaoro, Medel e Theate davanti a Skorupski. A centrocampo Dominguez e Svanberg con De Silvestri e Hickey sugli esterni, mentre Soriano, quasi certamente, andrà a supportare la prima punta Arnautovic, insieme a Barrow, tra le linee.

L’avversario

Gli emiliani sono reduci da due sconfitte e hanno conquistato un punto nelle ultime tre gare. Nonostante una posizione di centro classifica (con 12 punti di cui 10 ottenuti in casa) l’ambiente sta iniziando a storcere il naso, sperava quest’anno in un salto di qualità. E lo stesso Mihajlovic non è più immune da critiche. C’è tanta pressione, insomma, stasera. E il Cagliari - che convive con la pressione da quasi un mese ormai - dovrà essere bravo pertanto a gestire anche l’aspetto ambientale, sfruttando al massimo gli eventuali cali di tensione dell’avversario.

