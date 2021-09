«Vado da solo a Sarroch»  Il nuovo show di Samuel  

Sarà la musica di Samuel Romano la protagonista, questa sera, dell’anteprima della XV edizione del Karel Music Expo, in scena al Lazzaretto di Cagliari dal 9 all’11 settembre, con un cartellone di eventi dedicato agli “Outsiders”. Ma sarà a Villa Siotto, a Sarroch, che il cantante dei Subsonica, accompagnato da Alessandro Bavo (elettronica e tastiere), Gianluca Senatore (chitarra e basso) e Cristian Montanarella (batteria), porterà il pubblico in un viaggio attraverso i due album della sua esperienza solista - “Il codice della bellezza” (2018) e “Brigatabianca” (2021).

Che concerto vedremo?

«Cercherò di intrecciare i suoni dei miei due album, che hanno radici abbastanza differenti. Il primo era la voglia di intraprendere una strada da solo, di misurarmi con me stesso, il secondo, invece, è nato durante la pandemia, quindi si percepisce la differenza emotiva e metterli insieme è una sfida. In mezzo ci metterò un altro pezzo del mio percorso al di fuori dei Subsonica, con brani dei Motel Connection».

“Brigatabianca” è un disco dal sapore fine anni ’90.

«Sì, ho cercato il più possibile di tornare alle mie sonorità di partenza. Mentre ne “Il codice della bellezza” ho collaborato con artisti pop e sono andato a Sanremo, perché volevo misurarmi con una realtà che avevo sempre costeggiato, in questo, che è stato generato in un momento di pieno isolamento, inevitabilmente sono tornato a tutte le mie passioni musicali. Ci sono le ballate cantautorali, cavalcate techno imponenti, un po’ di musica giamaicana e di rock».

E quella notte al “Cocoricò” con i Bluvertigo? Che amarcord!

«Erano gli anni in cui con i Subsonica stavamo passando dall’essere degli adolescenti in cerca di un posto fisso, a scoprire che la nostra passione stava diventando il nostro lavoro, la nostra vita. È un ricordo molto romantico, ma anche un po’ malinconico, perché erano giorni folli. Con i Bluvertigo capitavamo spesso a suonare al Velvet di Rimini, un posto magico, e in una di queste serate salimmo sul furgone e finimmo al Cocoricò a una serata di elettronica. Fu bellissimo e un pretesto per raccontare quella sensazione di grande incertezza, che oggi si è trasformata in realtà».

Quest’anno, infatti, sono 25 anni di Subsonica e li avete festeggiati riprendendo il tour sospeso causa Covid.

«La cosa ci aveva lasciati con l’amaro in bocca e ripensare un concerto dei Subsonica con la gente seduta non è stato facile, ma ho notato che, così, il nostro pubblico è riuscito a conoscerci più profondamente, guardando quello che facciamo sul palco, l’ingranaggio perfetto che abbiamo creato con i nostri strumenti. Per noi è stato uno stimolo per migliorare e guardare da un altro punto di vista quello che avevamo fatto fin lì. Per ragioni di ordine pubblico abbiamo creato una scaletta pacata, con brani che non suonavamo da anni e altri che non avevamo mai suonato. È stato un bel modo per riscoprire il punto da cui eravamo partiti».