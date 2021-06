Vademecum contro i furti di sabbia 

Poche frasi ma dirette. Si leggono i rischi che corrono i ladri di sabbia e perché è importante non portarla via dalle spiagge. Una sorta di promemoria per i vacanzieri dell’Isola, ma anche per chi li riceve nelle strutture ricettive. È soprattutto un'iniziativa a costo zero. Per salvare i litorali, in particolare quelli del Sinis ricoperti di quarzo bianco, l’associazione di volontariato Sardegna Rubata e depredata, da anni in prima linea per difendere il quarzo e fondata anni fa da alcuni addetti al check-in negli aeroporti e porti sardi, in questi anni le ha provate tutte. Ma ancora non si arrende, visto che i dati anno dopo anno sono sempre negativi.

La brochure

L'ultima idea nata per tentare di fermare i furti di sabbia, pietre, conchiglie e altre specie tutelate, è una brochure che i paladini delle spiagge mettono a disposizione di tutte le strutture dell'Isola. É rivolta in particolare a quelle del Sinis però, visto che i granelli bianchi di quarzo ormai da anni sono quelli che di più finiscono nelle valige dei turisti come ricordo della vacanza.

L’iniziativa

Il presidente dell’associazione Franco Murru spiega: «Si tratta di una brochure informativa in sei lingue che secondo noi contribuirà a salvaguardare il patrimonio ambientale della Sardegna. Utilizzarla è semplice: i titolari delle strutture dovranno leggere ai loro clienti in maniera chiara tutto ciò che abbiamo scritto. Sarà un modo per far arrivare i bagnanti in spiaggia già informati». Chi vuole avere la brochure deve contattare l’associazione: «A quel punto noi invieremo il file della brochure che il titolare della struttura poi potrà stampare e mettere in bella mostra dove vorrà. Una campagna informativa importante e a costo zero. La brochure è stata realizzata dalle nostre mani».

Un vademecum

Nella brochure si legge ad esempio che chi asporta, detiene e vende anche piccole quantità di sabbia rischia la sanzione amministrativa da 500 a 3 mila euro. Ma anche che ogni anno nei porti e aeroporti dell'Isola vengono requisite 5 tonnellate di materiale asportato dalle spiagge. L’associazione quindi invita a fotografare le bellezze senza però portare via nulla. E che questo bottino prezioso nato in Sardegna non avrebbe la stessa bellezza se portato via. Nello sfondo della brochure la sabbia di quarzo.

Il Comune

Nelle spiagge intanto anche quest'anno non mancheranno i cartelli dove si legge che portare via la sabbia è vietato. Come sempre a luglio e ad agosto scenderanno in campo poi le “Sentinelle del Sinis”, i volontari che a turno passeggeranno lungo il litorale di Cabras per tenere sotto controllo la costa. Faranno la stessa cosa i barracelli e la polizia locale. Lo scorso anno le forze dell'ordine erano riuscite a bloccare diversi ladri di quarzo.

