Vaccino all’estero  per i dipendenti del resort di Pula 

Di mattina l’arrivo a Monaco di Baviera, poi il trasferimento in un centro farmaceutico per il vaccino. Nel pomeriggio il ritorno a Cagliari e ieri tutti al lavoro nel resort del Forte Village a Santa Margherita di Pula. Venerdì duecento dipendenti della grande struttura turistica sulla Statale 195 sono stati protagonisti di un viaggio-lampo in Germania e sono tornati a casa con il certificato internazionale di vaccinazione. I vertici del resort non hanno perso tempo: la stagione turistica sta decollando e con le prime prenotazioni la grande macchina organizzativa del Forte Village si è messa in moto per garantire vacanze sicure ai suoi ospiti.

La richiesta

La direzione del Forte Village nei giorni scorsi ha chiesto poter allestire un hub vaccinale all'interno del resort. «Si, è così», conferma Mario Nieddu, assessore regionale alla Sanità. «Ci sono anche altre aziende interessate – aggiunge – ma insieme a tutte le regioni abbiamo chiesto alcune modifiche al protocollo governativo. Appena ci sarà il via libera partiremo tutti con le stesse modalità operative». Ma visto che non è stata presa alcuna decisione a livello politico la struttura diretta da Lorenzo Giannuzzi ha trovato subito una soluzione di emergenza nell’emergenza.

Il viaggio

I vertici del Forte Village hanno deciso di accelerare i tempi. E venerdì mattina circa duecento dipendenti sono partiti dall’aeroporto di Elmas con un volo Lufthansa diretto a Monaco di Baviera. Una volta arrivati in Germania sono stati vaccinati e nel pomeriggio alle 18 sono rientrati a Cagliari. Avevano tutti quanti il libretto giallo che certifica la vaccinazione. Ieri mattina sono tornati al lavoro con una sicurezza in più. «Questa soluzione decisa dall’azienda ci consente di affrontare il lavoro con grande serenità», afferma uno dei dipendenti reduci dal viaggio a Monaco di Baviera.

Resort Covid Free

Lo scorso anno il Forte Village ha affrontato l’emergenza sanitaria con una serie di iniziative finalizzate alla tutela della sicurezza dei clienti con il Covid Protection Protocol. All’interno della struttura è stata creata una sorta di bolla. Ospiti e dipendenti erano sottoposti a test antigenici e molecolari. Alla fine della stagione il bilancio sul fronte sanitario è stato decisamente positivo. Nessun ospite e nessun lavoratore è risultato positivo al coronavirus. Un obiettivo da raggiungere a tutti costi anche quest’anno, proprio mentre sta decollando la campagna di vaccinazione di massa.

La nazionale

Intanto al Forte Village di Santa Margherita di Pula tutto è pronto per ospitare il ritiro della nazionale italiana di calcio. Gli azzurri il 28 maggio tornano in Sardegna per una partita amichevole contro il San Marino sul terreno della Sardegna Arena di Cagliari. Il complesso di Santa Margherita di Pula negli World Travel Awards (gli “Oscar” del turismo) ha vinto il primo premio come migliore resort del mondo. La struttura è stata costruita nel 1970 da Charles Forte.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Il Forte Village ha fatto la richiesta per l’hub vaccinale. Ci sono anche altre aziende interessate, ma insieme a tutte le regioni abbiamo chiesto alcune modifiche al protocollo governativo. Appena ci sarà il via libera partiremo tutti con le stesse modalità operative

Mario

Nieddu