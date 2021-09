Vaccino alle gestanti A Cagliari quasi mille mamme immunizzate 

«Perché su una donna che contrae il virus in gravidanza pesa un rischio maggiore, rispetto alle altre, di andare incontro a una forma grave di Covid. Poi ci sono i problemi per il bambino: uno è il rischio di contrarre il Covid, e nell’eventualità che ciò avvenga, di averlo in forma grave, casi comunque rarissimi entrambi, va detto. L’altro è appunto il rischio di nascere prematuro e sappiamo cosa ciò comporti».

La circolare del Ministero è dell’altro ieri ma a Cagliari ci si è portati avanti col lavoro visto che sono poco meno di mille le donne in gravidanza che hanno già fatto il vaccino anti Covid. «Abbiamo cominciato l’11 maggio, primi in Sardegna, in collaborazione col reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Is Mirrionis diretto da Eleonora Coccollone», spiega Gabriele Mereu, responsabile di profilassi e vaccinazioni nel capoluogo regionale e nel sud dell’Isola. «L’ospedale seleziona le mamme, le visita e le vaccina; noi curiamo l’aspetto organizzativo: forniamo le fiale già pronte, facciamo la registrazione, diamo supporto. Adesso apriremo un ambulatorio al Binaghi».

Il Ministero raccomanda la vaccinazione con farmaco a mRna, quindi Pfizer o Moderna, a partire dal quarto mese di gravidanza...

«...e comunque non la esclude nel primo trimestre fatta la valutazione rischi-benefici. Può essere il caso di una mamma diabetica, paziente oncologica, o con più patologie».

Perché è bene vaccinarsi?

«Perché su una donna che contrae il virus in gravidanza pesa un rischio maggiore, rispetto alle altre, di andare incontro a una forma grave di Covid. Poi ci sono i problemi per il bambino: uno è il rischio di contrarre il Covid, e nell’eventualità che ciò avvenga, di averlo in forma grave, casi comunque rarissimi entrambi, va detto. L’altro è appunto il rischio di nascere prematuro e sappiamo cosa ciò comporti».

Cosa comporta?

«Beh, più il parto è prematuro più sono gravi le complicanze per il feto perché comporta alterazioni a organi che ancora non sono sviluppati, in particolare il cervello, il polmone, l’intestino e gli occhi».

E se una gestante finisce in ospedale col Covid?

«Proprio ciò che si vuole scongiurare con la vaccinazione, perché qualora la paziente dovesse finire in terapia intensiva sarebbe molto complicato curarla. Immaginate solo cosa comporterebbe per una donna che ha una minore capacità ventilatoria. Proprio per proteggerla si induce il parto. Gran parte dei parti prematuri sono iatrogeni, cioè indotti dai medici».

Come può passare il virus dalla mamma al feto, al nascituro?

«Attraverso la placenta che è un po’ il polmone del feto. La trasmissione, ripeto, è molto rara, solo nel 3,4%, e non è chiaro se una delle cause sia l’infiammazione della placenta durante la malattia della madre. In ogni caso, la metà dei neonati contagiati non ha sintomi, gli altri hanno sintomi lievi».

Le donne in gravidanza fanno altri vaccini?

«Come no. Abbiamo quelli raccomandati se il beneficio è superiore al rischio: epatite A e B, meningococco, polio, rabbia, colera, febbre gialla; e quelli assolutamente indicati: l’antinfluenzale, che può essere fatto in qualunque epoca della gestazione, e poi difterite, tetano, pertosse, dalla 28esima settimana».

La copertura com’è?

«Buona. Le mamme ne capiscono l’importanza».

Accadrà anche per il vaccino anti Covid?

«Sarebbe bene. Purtroppo, siccome finora la scheda tecnica parlava di valutazione rischi-benefici, molti ginecologi lo sconsigliano e firmano l’esenzione. Non tanti, ma ci sono, e noi speriamo siano sempre meno».

