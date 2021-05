Vaccini, seconda dose in vacanza  «Così si salvano le prenotazioni» 

Vacanza con vaccino incluso. Si allunga la lista dei Paesi che offrono ai turisti anche l’immunizzazione, per dire, Cuba, Mauritius, Emirati Arabi, Russia, Serbia, Alaska – dove l’iniezione si fa addirittura allo sbarco in aeroporto – San Marino, che ha appena lanciato la promozione “doppia dose del russo Sputnik 50 euro” se hai una prenotazione in hotel.

Scenari suggestivi, ma decisamente troppo “estremi” per l’Italia, in ogni caso «noi abbiamo iniziato a discutere in Conferenza delle Regioni della possibilità di assicurare il richiamo agli italiani in villeggiatura», sottolinea l’assessore alla Sanità Mario Nieddu, «ma al momento sembra sia troppo complicato, soprattutto nelle regioni come la nostra, dove i numeri sono molto elevati».

Si stima che tra luglio e agosto saranno 15 milioni le persone che dovranno fare il richiamo, con scadenze temporali molto spesso diverse all'interno della stessa famiglia. Alcuni governatori – come Giovanni Toti (Liguria) – stanno già programmando il servizio, altri frenano, come Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), che in sintonia con la Sardegna dice: «Mi pare molto difficile». Intanto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, rispondendo all’appello di Federalberghi, si dice possibilista. Pareri favorevoli anche dal fronte sanitario: «Vacciniamo anche nei luoghi divacanza e negli scali», scrive su Facebook il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia, «mi giungono sempre più richieste di chiarimento da persone che hanno difficoltà a organizzare le loro vacanze oppure a doverle disdire per la seconda dose. Aiutiamo i nostri concittadini a riposarsi. Aiutiamo la ripresa del turismo».

Gli imprenditori

È stato il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca ieri a Roma alla 71/a assemblea nazionale a rilanciare la questione al ministro, tra le proposte per la ripartenza, dopo aver elencato i dati disastrosi del settore: subito dopo gli anziani e i fragili siano vaccinati gli operatori delle strutture ricettive, dei ristoranti, dei supermercati, inoltre, «in vista dell’estate sarà importante consentire agli italiani di ricevere la seconda dose in una regione diversa da quella in cui si è fatta la prima, al fine di agevolare l'organizzazione e la prenotazione delle vacanze». E Garavaglia, pur riconoscendo la complessità dell'operazione – come riporta l’Ansa – sottolinea: «È chiaro che ci sarà qualche difficoltà nel fare le vaccinazioni fuori dalla Regione di residenza. Però confidiamo che con il generale Figliuolo si riescano a trovare le soluzioni».

Le posizioni

Dice Nieddu: «Mi sembra oggettivamente una cosa molto complicata, sia da un punto di vista logistico, che per la quantità di personale che servirebbe e la capacità di programmazione, dato che non abbiamo certezze sulle consegne dei vaccini. Non siamo in grado attualmente di organizzare somministrazioni neppure a medio termine, e la nostra priorità è sempre la popolazione più anziana e vulnerabile. Anche per gli operatori turistici bisognerà prima attendere la messa in sicurezza di chi è maggiormente a rischio per età e patologie». Spiega ancora l’assessore: «Ora, dopo il grande risultato dell’accoglimento della mia proposta sull’Rt, che non sarà più l’indicatore determinante, dobbiamo lavorare sull’eliminazione dei 14 giorni obbligatori di permanenza in una fascia di colore e sui lockdown mirati, cioè chiusure circoscritte a piccole zone, e questo sarà utile proprio per le località turistiche, che si faranno una sana concorrenza tra loro e si impegneranno ancora di più a non entrare in “rosso”».

Dice il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga: «Se qualcuno pensa di poter gestire milioni di persone che vanno in vacanza in alcune località turistiche ha bisogno di personale per farlo. Il sistema sta già facendo un sacrificio enorme». Ma in Liguria, dice Giovanni Toti, «ho già dato istruzione di vaccinare tutti i residenti temporanei e i turisti. Certo, non chi fa il fine settimana, ma chi trascorre l'estate o un lungo periodo, chi ha una seconda casa, da noi potrà fare una cosa già prevista nell'ordinamento sanitario: iscriversi alla Asl come “residente temporaneo”, registrare la propria tessera sanitaria e accedere agli stessi sistemi di prenotazione dei residenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA