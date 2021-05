Vaccini, rush finale per gli over 80 

Certo, ci sono quelli che dicono no, senza se e senza ma, e forse bisognerebbe investire anche in una campagna di sensibilizzazione e informazione sui benefici e la sicurezza dei vaccini. Ma se molti "estremamente vulnerabili” e “fragili” non hanno ancora ricevuto la loro dose, se siamo ancora in alto mare con l’immunizzazione di queste categorie prioritarie a rischio, se - come ha affermato il presidente della Regione – su 14mila chiamate in un giorno soltanto 3.800 hanno avuto esito positivo, il motivo non è tanto il rifiuto categorico da parte dei destinatari, le ragioni dei flop registrati quotidianamente sono altre.

La polemica

Dopo la bufera dei giorni scorsi - con i malati infuriati («assurdo dire che non vogliamo vaccinarci, stiamo parlando di salvarci la vita»), ci sono già alcuni esposti in Procura per i ritardi e l'impossibilità di avere un appuntamento e, d'altro canto, l’Ats e l'assessore alla Sanità che chiedono di «non strumentalizzare», spiegando quanto sia complicato raggiungere direttamente tutte queste persone - sulla questione torna il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale Francesco Agus, che ha chiesto chiarimenti ufficiali su numeri, adesioni, difficoltà e moventi. «Scopriamo così», sottolinea, «che tra i “no” ci sono gli allettati, che hanno bisogno di un medico a domicilio, interventi sui quali la Regione è indietro; le persone che devono consultare prima lo specialista; quelle che non possono essere accompagnate all'hub a breve; quelle convalescenti o indisposte che devono prima guarire; quelle che hanno cambiato residenza». A queste, si aggiungono le mancate risposte dovute a numeri di telefono vecchi, inesistenti, o intestati a pazienti morti non cancellati dalle liste.

La denuncia

Intanto la Federazione Rete Sarda Diabete fa sapere che l'esclusione dei diabetici sardi diventa un caso nazionale, denunciato dalla Onlus Diabete Italia con una lettera al premier Draghi, al generale Figliuolo e ai ministri Speranza e Gelmini. «Per il Governo i soggetti affetti da diabete di tipo 1 e di tipo 2 rientrano nella categoria 1 a elevata fragilità, dunque estremamente vulnerabili da vaccinare con ordine di priorità nelle raccomandazioni del ministero della Salute. In Sardegna, invece, i malati di diabete scompaiono dai radar della fragilità, rientrano solo quelli che hanno un danno d’organo. Motu proprio la direzione sanitaria e quindi l’assessore Mario Nieddu, ha deciso di cancellare la priorità dei diabetici affidandosi a una libera interpretazione della definizione “estremamente vulnerabili”. E anche l’obesità – presente nelle raccomandazioni nazionali – ha subito lo stesso destino».

La campagna

La Sardegna ha somministrato finora 500.967 dosi (ieri 10.479), l’84,7% di quelle ricevute (e finalmente, dopo una settimana di fermo nei frigoriferi, anche il Johnson & Johnson è stato distribuito). Siamo sempre quart’ultimi in Italia. La Regione comunica che «sono quasi terminate le vaccinazioni degli over80: 149mila inoculazioni tra prime e seconde dosi. Nella fascia d’età dai 70 ai 79 anni (una platea di circa 170mila persone) sono state somministrate 99mila dosi di cui 83mila prime dosi, mentre in quella tra i 60 e i 69 (224mila cittadini) le vaccinazioni sono state complessivamente 83mila di cui 67mila prime dosi». E prosegue: «Si accelera sui fragili: dei 77mila soggetti estremamente vulnerabili e con disabilità grave residenti nell’Isola, 45.660 hanno già ricevuto la prima dose e 14.553 anche la seconda. Nelle vaccinazioni per categoria, completate le immunizzazioni degli operatori sanitari (79.000 dosi) e degli ospiti delle Rsa (17.446). Ultimate le prime inoculazioni per le forze dell’ordine (10.413 somministrazioni)». Tutte le informazioni per registrazioni e fasce d'età si trovano nel portale sardegnasalute.it.

Il nuovo punto

Da domani apre un nuovo punto vaccinale, a Sarroch, nel Centro servizi per la famiglia in via Raffaello, grazie alla collaborazione con i medici di medicina generale, al personale infermieristico, a informatici, amministrativi, e con il coordinamento dell’Ats – sottolinea il sindaco Salvatore Mattana. Inizialmente il servizio sarà rivolto agli over 80 e ai fragili, a seguire, i cittadini tra i 70 e i 79 anni e quelli tra i 60 e 69 anni.

