Vaccini, ressa al centro di Sa Rodia 

Giornata di fuoco ieri per le centinaia di persone convocate dalla Assl, soprattutto per effettuare la seconda dose dei vaccini. Una serie di problemi hanno causato nuovi disagi, lunghe code e pericolosi assembramenti all’esterno del centro vaccinale di Sa Rodia. Decine di anziani sono rimasti per ore nelle auto in sosta sotto il sole in attesa di raggiungere il drive-in. Oltre ai problemi logistici ed organizzativi ci si è messo di mezzo anche il cantiere della circonvallazione.

Il disagio

Mercoledì sera gli uffici del Comune avevano firmato l’ordinanza autorizzando la società appaltatrice a recintare l’area di cantiere all’ingresso dell’hub, dimezzando la stradina che conduce alla Soe e cancellando tantissimi parcheggi. Nonostante il lavoro della polizia locale il traffico è andato in tilt; le auto dirette al centro vaccinale hanno dovuto fare lo slalom tra i mezzi impegnati nei lavori e i trattori diretti a Pesaria. L’aspetto preoccupante è che si sono formati assembramenti all’ingresso del palazzetto, sia nella mattina che al pomeriggio, tanto che per calmare gli animi sono intervenuti anche i carabinieri.

Le proteste

«Chi era stato convocato per le nove è stato chiamato dopo un’ora - racconta Angelo Cappellu, pensionato di Oristano - si è così formata una ressa di persone. Senza un’amplificazione la gente è spinta ad avvicinarsi al cancello per non perdere il turno della chiamata». Disagi per chi è arrivato da fuori Oristano costretto a lasciare l’auto in mezzo alle campagne di Pesaria. I primi a denunciare la situazione sono stati i portavoce del Comitato per la tutela della salute pubblica. «Grave rischio per la salute dei pazienti anziani e fragili di fronte all' hub del palazzetto - dice la portavoce Maria Carmela Marras - in un momento in cui si cerca di abbassare la curva epidemica con restrizioni pesanti per tutti i cittadini. Quello che si è verificato di fronte all' hub è una vergogna che mette a rischio la salute di centinaia di persone. I lavori per la circonvallazione non si potevano procrastinare?».

L’attacco

Anche la minoranza punta il dito contro il Comune. «Con un po’ di buon senso e modificando leggermente l'attuale area di cantiere - dice Efisio Sanna consigliere comunale - si potevano evitare, almeno in parte, i disagi a tante persone. I lavori di realizzazione della circonvallazione sono in fortissimo ritardo. Qualche giorno in più non avrebbe cambiato la vita a nessuno ma avrebbe senz'altro impedito assembramenti e disagi». L’accentramento delle vaccinazioni ad Oristano anche dei residenti nella Provincia è stato nuovamente contestato dall’Ordine dei medici. «La presenza di tante persone che arrivano dai paesi crea disagi e assembramenti – osserva Antonio Sulis – più volte abbiamo chiesto alla Regione e alla Assl di attivare altri centri vaccinali ad Ales e Terralba».

Il Comune

«I lavori del cantiere non hanno condizionato i ritardi e i problemi verificatosi ieri al centro vaccinale - sbotta il sindaco Andrea Lutzu – gli uffici hanno verificato prima di predisporre le ordinanze e avviare il cantiere». Dalla direzione della Assl sono poi arrivati alcuni chiarimenti: «Non possiamo negare i disagi - spiega una nota dell’ufficio stampa - ieri è entrato in funzione il sistema di prenotazione dei vaccini gestito dalle Poste e ci sono stati i primi problemi. A questo si sono aggiunte delle difficoltà con i collegamenti internet che hanno causato i ritardi nelle chiamate degli utenti. Molti poi non rispettano gli orari fissati e si presentano con largo anticipo, intasando gli ingressi”.

RIPRODUZIONE RISERVATA