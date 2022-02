Vaccini, quarta dose per 28mila sardi  

Si partirà il primo marzo, ha avvisato il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza. In tutta Italia verranno coinvolti circa 3 milioni di cittadini. Il ministero della Salute e le Regioni stanno definendo la platea, quindi arriveranno al più presto le disposizioni attuative. «Noi siamo pronti ad avviare questa nuova fase della campagna vaccinale», dice l’assessore alla Sanità Mario Nieddu. «La protezione delle persone fragili è stata sin dall’inizio la nostra priorità». In Sardegna, sottolinea, «la campagna di vaccinazione ha raggiunto traguardi importanti: le terze dosi hanno superato quota un milione di somministrazioni, e con l’83,7% dei residenti che ha completato il ciclo primario siamo tra le prime sei regioni in Italia per popolazione vaccinata».

Saranno 28mila (dato della Regione) i sardi per i quali è prevista una quarta somministrazione del vaccino anti-Covid. Si tratta della platea degli immunodepressi, persone con le difese immunitarie indebolite a causa di una patologia o per via di un trattamento farmacologico: trapiantati o in attesa di trapianto, pazienti oncologici, dializzati, pazienti con alterazioni del sistema immunitario, pazienti che fanno terapie con immunosoppressori. Esattamente coloro che, proprio per l’altissimo rischio di esposizione al virus, sono stati tra i pionieri della campagna di vaccinazione anti-Covid, i primi ad aver ricevuto la terza dose, e adesso i primi a ricevere anche una quarta iniezione, in attesa di capire se, ed eventualmente quando, un richiamo sarà necessario anche per la popolazione generale.

La nuova fase

Si partirà il primo marzo, ha avvisato il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza. In tutta Italia verranno coinvolti circa 3 milioni di cittadini. Il ministero della Salute e le Regioni stanno definendo la platea, quindi arriveranno al più presto le disposizioni attuative. «Noi siamo pronti ad avviare questa nuova fase della campagna vaccinale», dice l’assessore alla Sanità Mario Nieddu. «La protezione delle persone fragili è stata sin dall’inizio la nostra priorità». In Sardegna, sottolinea, «la campagna di vaccinazione ha raggiunto traguardi importanti: le terze dosi hanno superato quota un milione di somministrazioni, e con l’83,7% dei residenti che ha completato il ciclo primario siamo tra le prime sei regioni in Italia per popolazione vaccinata».

Tabella di marcia

«Siamo pronti», conferma Gabriele Mereu, responsabile della Vaccinoprofilassi dell’Asl di Cagliari. «Appena il sistema di registrazione di Poste Italiane sarà adeguato, e arriverà il via libera della Regione, noi partiremo». È prevista la prenotazione? «Sarà la Regione a valutare. Va ricordato che finora la maggior parte degli immunodepressi sono stati vaccinati negli ospedali, ma adesso bisogna vedere quale sarà l’indirizzo della Regione o della Asl. Noi, comunque, siamo pronti».

Somministrazione attesa

«Attenzione però, si sta facendo molta confusione», avvisa il dottor Mereu. «Per la platea degli immunodepressi questa ulteriore somministrazione era attesa perché è necessaria per metterli alla pari con i cittadini che hanno già fatto il booster», quella che viene comunemente definita terza dose. Una terza somministrazione, è vero, puntualizza, «l’hanno fatta, ma per gli immunodepressi vale come dose addizionale del ciclo di base, in aggiunta alle prime due». Peraltro non è una novità. «Quando si fa una vaccinazione, e con vaccini ad antigene spento come questo, di media si fanno tre dosi, cioè un ciclo di base con due dosi ravvicinate e un richiamo dopo sei mesi. Questo vale per i cittadini che non hanno problemi legati alla risposta del sistema immunitario. Per gli immunodepressi, invece, si prevede un ciclo di base con una dose in più, e poi un booster fatto a distanza di sei mesi, necessario per rendere la vaccinazione pienamente efficace».

La popolazione generale

L’unica certezza, quindi, è che quella che tutti chiamiamo quarta dose verrà somministrata, e in tempi brevi, agli immunodepressi (per i quali, abbiamo visto, vale come dose booster). Quanto al possibile richiamo per la popolazione generale, l’ipotesi è che in autunno si potrebbe procedere con la vaccinazione di alcune categorie, ad esempio anziani e operatori sanitari, come accade per l’influenza. Tutto dipenderà, ovviamente, dall'andamento della circolazione del virus. Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministero della Salute, ha ricordato che le case farmaceutiche «stanno sperimentando vaccini che proteggono da tutte le varianti. Fino a che non arriveranno questi nuovi preparati bisognerà allargare per gradi la platea della quarta dose: prima i grandi anziani e poi i più esposti al rischio, cioè gli operatori sanitari. Specialmente prima dell'inverno». Stiamo andando verso una fase endemica, avvisa Massimo Ciccozzi, direttore dell'Unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare del Campus Bio-medico di Roma: «In questo contesto sarà comunque necessaria una dose di richiamo, che tuttavia dovrebbe essere consigliata solo alle fasce a rischio, a partire dagli anziani».

