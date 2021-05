«Vaccini, primi risultati nell’Isola» 

«Dopo lunghi mesi stiamo finalmente raccogliendo i frutti delle vaccinazioni, che preservano ogni giorno di più i soggetti anziani e fragili dalle temibili conseguenze dell’infezione. Nello stesso momento, la stagionalità tipica delle epidemie respiratorie toglie gradualmente occasioni di trasmissione al virus. La svolta di primavera è arrivata alla sua fase più incisiva, in cui i due effetti si sommano, abbattendo i numeri dei nuovi contagi e quelli dei ricoveri». Sergio Marracini, direttore sanitario degli ospedali Santissima Trinità, Binaghi e Marino di Cagliari, e del San Giuseppe di Isili e San Marcellino di Muravera, scrive a tutto il personale delle strutture per ringraziarlo dell’enorme impegno nella lotta contro il Covid e per dare un segnale di ottimismo.

La campagna

Nell’Isola serve un’accelerata decisiva nella campagna di vaccinazione, l’apertura agli over 50 (che da oggi cominceranno anche a essere vaccinati) è stato un importante cambio di passo, ma ci sono ancora molte decine di migliaia di anziani e di fragili da mettere in sicurezza, e in altre regioni si procede anche con i più giovani. Sabato scorso sono state fatte oltre 12.800 iniezioni, ma secondo il report quotidiano del Governo le dosi somministrate complessivamente sono il 79,5% di quelle ricevute (668.242 su 840.840, di cui 474.813 prime dosi e 193.429 richiami), e siamo sempre all’ultimo posto nella classifica nazionale (la media è 90,1%). Il 40,98% della popolazione è stato vaccinato, l’11,86% anche con la seconda dose.

L’invito

«I numeri della diffusione del virus sono confortanti», sottolinea ancora Marracini, «l’estate sarà più leggera, perché l’incidenza di questa malattia è destinata a scendere a livelli bassissimi, sostenuti solo dalla quota residua di persone non ancora vaccinate, che peraltro non graveranno in modo rilevante sugli ospedali, né sul conto dei decessi, anch’esso destinato a calare fino ad annullarsi. Intanto, esorto tutti a vaccinarsi, senza esitazione, anche i giovani, per evitare i rischi di dover passare attraverso un’infezione subdola e imprevedibile, per giungere a un’immunizzazione diffusa, l’unica che potrà garantire il ritorno alla vita di prima».

Gli hub della Fiera

Da oggi alla Fiera di Cagliari, il più importante centro di vaccinazione della Sardegna (con i suoi due hub fa oltre 2.000 somministrazioni quotidiane), saranno aperti due nuovi accessi, studiati dal Comune e dall’Ats per facilitare i flussi a agevolare al massimo i cittadini. I nuovi ingressi sono uno carrabile in viale Diaz e uno pedonale nel piazzale Coni. Il primo, da cui si entra soltanto in auto, è per chi deve andare nell’hub 2 rosso, dove si fanno i richiami. A disposizione c’è un ampio parcheggio.

Nel piazzale del Coni invece si apre un altro ingresso, solo pedonale, per chi deve andare verso entrambi gli hub, il numero 1 blu e 2 rosso. Accanto a questo, ci sarà l’ingresso carrabile per chi si reca verso l’hub 1 blu, attraverso il quale si arriverà, seguendo le indicazioni, al parcheggio. L’attuale ingresso sarà utilizzato solo per l’uscita dei veicoli provenienti dai due parcheggi degli hub 1 e 2, l’accesso sarà consentito a tutti.

Il piano “alternativo”

Intanto si punta a un programma di somministrazioni per ridurre il numero delle iniezioni del richiamo nel periodo centrale di agosto, la fase più intensa della stagione turistica. Le Regioni - riporta l’Ansa – corrono ai ripari con l'obiettivo di scongiurare il rischio di far saltare le inoculazioni per i cittadini in vacanza. «Seconde dosi anticipate o posticipate di pochi giorni»: è questo il piano alternativo che diversi governatori stanno studiando, nel caso in cui la corsa contro il tempo per riuscire a connettere i sistemi informativi di tutte le aziende sanitarie del Paese non andasse a buon fine. L'immunizzazione potrebbe slittare anche per tanti giovani che hanno programmato mare e viaggi e potrebbero rimandare il primo shot .

Diversi Comuni a vocazione turistica lanciano l'ennesima esortazione al commissario per l'emergenza, il generale Figliuolo, e le Asl si affrettano a riempire le agende, incrociando gli appuntamenti anche in base ai vaccini utilizzati, per ognuno dei quali la tempistica del richiamo varia. Per Pfizer e Moderna la seconda dose stabilita è a 42 giorni, mentre per AstraZeneca è dopo tre mesi. È proprio quest'ultimo vaccino che in queste ore varie Regioni stanno spingendo con gli Open day , sia per smaltire le scorte che per evitare di fissare troppi appuntamenti ad agosto.

La macchina della distribuzione intanto va avanti. Questa settimana è previsto l'arrivo di altre tre milioni di dosi: oltre ai 2,1 milioni di Pfizer, dovrebbero essere consegnati anche 200mila shot di Johnson & Johnson, 500mila di Astrazeneca e oltre 100mila di Moderna.

Fino a oggi del totale nazionale alla Sardegna spettava una quota parte del 2,74%, ma ora potrebbero esserci variazioni, in vista del meccanismo di compensazione previsto dalla struttura commissariale, che potrebbe così assecondare le richieste delle regioni più avanti, come Veneto, Lombardia, Lazio e Piemonte.