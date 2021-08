Vaccini prenotati ma centri chiusi 

Cambiano gli orari e i giorni di chiusura dei centri vaccinali, le piattaforme digitali ufficiali non aggiornano le modifiche e nessuno si prende la briga di avvisare i prenotati. Saltano i vaccini e continua il disagio per molti utenti che si ritrovano in mano un appuntamento per la somministrazione della dose anti Covid che potrebbe non essere rispettato.

Rallentamento

Il grande numero di dosi dispensate fino ad oggi e la conseguente diminuzione delle richieste, ha portato il coordinamento dei centri vaccinali ad un rallentamento dell’attività e alla rivisitazione delle ore complessive di servizio. Un normale ridimensionamento delle prestazioni che ha però peccato in termini organizzativi e di sinergia con i mezzi d’informazione ufficiali e sta provocando non pochi problemi all’utenza. Problemi che si sono palesati in particolar modo durante lo scorso fine settimana, quando l’hub di Iglesias, sorto all’occorrenza nella palestra di via Toti, è stato per due intere giornate il teatro di un via vai di persone costrette loro malgrado, a constatare la chiusura del servizio. Lo sgomento per la prenotazione saltata si è palesato con i centralini del numero verde di riferimento intasati dalle chiamate. «Eppure per questi il centro vaccinale era attivo e operante», ha dichiarato Alessandro Muroni, proveniente da Decimomannu per la somministrazione della dose alla figlia e che, una volta accertata la chiusura dell’hub d’Iglesias si è dovuto recare a San Giovanni Suergiu: «Dove ho appurato – racconta ancora - che anche il mio vaccino sarebbe saltato: l’orario fissatomi non corrispondeva all’apertura del servizio».

Nuovo calendario

Un equivoco che sta interessando tante persone e in diversi centri hub. Il coordinatore della campagna vaccinale del Sulcis iglesiente Giuseppe Ottaviani annuncia una nuova calendarizzazione del servizio: «Purtroppo le piattaforme dedite all’informazione molto spesso sono lente nell’aggiornamento dei dati e alcuni appuntamenti effettuati sul sistema di Poste Italiane sono avvenuti a calendario rivisitato. Una volta esaurita la campagna di massa, i centri vaccinali valutano la richiesta delle prenotazioni e di conseguenza riorganizzano le ore di lavoro. L’hub di Sant’Antioco è stato dismesso, quello di Carbonia non sarà attivo tutti i giorni e opererà soltanto dal pomeriggio. Il nuovo calendario sarà immediatamente disponibile». Agli utenti non rimane che confrontare la prenotazione con il nuovo programma.

RIPRODUZIONE RISERVATA