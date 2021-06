Vaccini persi e tanta omertà  

Restano ancora avvolti nel mistero una serie di interrogativi su quanto accaduto sabato a Ghilarza con l’apertura dell’hub vaccinale. Per ora il punto fermo è che sono andate perse circa 200 dosi di Pfizer, che è in corso un’indagine dell’Asl e che la vicenda è nel mirino della Procura.

Ma pare che le dosi perdute non siano solo 200. La notizia è circolata ieri ma non ha trovato conferme, anzi: il sindaco di Ghilarza Stefano Licheri smentisce categoricamente e assicura che quelle dosi sono state conservate all’ospedale Delogu.

Omertà

Chi invece preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione è il presidente della Commissione Sanità Domenico Gallus, tra i medici impegnati sabato nella campagna di vaccinazione e tirato in ballo dal sindacato dei medici di famiglia (Fimmg) che da lunedì attende risposte a una serie di quesiti rivolti a Gallus: «Con quale criterio sono stati convocati i cittadini? Come sono state procurate le dosi? Quante sono le dosi rimanenti? Sono state tracciate?

«Parlerò quando sarà il momento, circostanziando tutti i fatti. Adesso non voglio dire niente perché c’è un’indagine della Assl in corso», si limita a dire Domenico Gallus. Resta coperto da mistero anche il contenuto dell’incontro a porte chiuse che si è tenuto lunedì pomeriggio tra Gallus e gli altri sindaci dell’Unione dei comuni del Guilcier.

Numeri

Intanto saltano fuori un po’ di numeri. «Per l’apertura dell’hub di Ghilarza – spiega Licheri – sono stati richiesti sabato, circa 810 vaccini e ne sono stati utilizzati 400; 210 sono conservati in fiale all’ospedale di Ghilarza mentre per altri 200 sono stati portati all’hub di Nuoro. Solo dopo abbiamo saputo che sono andati distrutti perché ritenuti non utilizzabili. Non so chi abbia preso la decisione, ma la scelta è stata fatta in seguito al fatto che molte persone non si sono presentate, altre non avevano i requisiti». Ma subito precisa: «Certo che dispiace, ma quello che mi preoccupa non è tanto aver perso questi vaccini. Il problema è che non si stanno vaccinando le persone che fanno parte della fascia di età che va dai 60 ai 79 anni, quella che dovrebbe avere AtraZeneca e anche quella più a rischio. Ormai tutti i soggetti fragili di Guilcier e Barigadu e gli ultraottantenni sono vaccinati. L’obiettivo è salvare anche una sola vita umana. Non importa se si sbaglia, l’importante è lavorare per raggiungere l’obiettivo. Pensiamo ai 400 vaccini fatti sabato, non al disguido che c’è stato tra Ghilarza e Nuoro».

L’hub

Ma quale sarà il futuro dell’hub di Ghilarza? «Potrà essere utilizzato da tutte le persone titolate a fare le vaccinazioni, non importa che siano medici di base o medici volontari, noi daremo il supporto necessario come è stato fatto sabato».

