Vaccini per tutti dal 10 giugno 

Manca solo l’ufficialità. Che arriverà nel momento in cui il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, firmerà la circolare che pare sia già pronta sul suo tavolo. Il 10 giugno potrebbero cadere le fasce d’età: dai 18 anni in su chiunque può prenotare giorno e ora per essere vaccinato. Un’ulteriore accelerata sul piano nazionale che si basa sui prossimi arrivi di dosi; 8,5 milioni entro fine mese e altri venti entro giugno.

E l’Ats è pronta: «Appena arriva la circolare, procederemo», afferma Massimo Temussi, commissario straordinario dell’Ats.

L’obiettivo

Con l’estate ormai alle porte l’obiettivo del commissario Figliuolo è uno: accelerare il più possibile e coinvolgere il maggior numero di italiani nelle vaccinazioni. Ma prima di poter dare questa spinta, che consentirebbe un grosso balzo in avanti nella campagna, bisogna che le regioni si mettano in pari con le vaccinazioni per gli over 60; alcuni territori infatti hanno completato anche la somministrazione della seconda dose, o lo stanno per fare, e altri invece (come la Sardegna) sono ancora indietro.

«Siamo in attesa»

La linea dell’azienda sanitaria regionale è chiara: aspettare la circolare per poi adeguare la campagna. «Sì, aspettiamo l’ufficialità – chiarisce Temussi – Ci muoveremo solo in base alla circolare per cui l’eliminazione delle fasce d’età avverrà solo dopo». In realtà le regioni stanno andando un po’ in ordine sparso: alcune addirittura iniziano a immunizzare gli studenti in previsione dell’esame di Stato, come il Lazio; la Provincia di Bolzano ha invece iniziato sabato scorso a vaccinare dai 18 anni in su, mentre da lunedì ha dato il via anche la Liguria.

Il nodo over 60

L’Isola però continua ad arrancare nelle vaccinazioni per gli over 60. Da 60 a 69 anni il 60% ha ricevuto la prima dose e il 15% è vaccinato; negli over 70, il 75% la prima e il 22% ha ricevuto la seconda e tra gli 80 e 89 l’86% ha ricevuto la prima dose e il 76,6% è vaccinato.

«La gente non vuole AstraZeneca – commenta Massimo Temussi – E non stanno arrivando prenotazioni. Noi abbiamo ancora 28mila fiale di questo vaccino che daremo a insegnanti e forze dell’ordine per completare il ciclo dell’immunizzazione. Ma già la prossima settimana è previsto un nuovo arrivo di 50mila dosi sempre di AstraZeneca».

Più fiale

In realtà il sistema messo in piedi dalla Regione e Ats potrebbe fin da subito iniziare la vaccinazione anche per gli under 30. Ma resta sempre il problema: pochi rifornimenti.

«La macchina è pronta a effettuare trentamila vaccini al giorno – conferma Temussi – Ma ne facciamo in base alla disponibilità di fiale che abbiamo. Logico che se vengono aumentate le quantità che arrivano settimanalmente nell’Isola aumentiamo anche il numero di inoculazioni giornaliere».

Dosi alle aziende

Ma dal commissario per l’emergenza ci si aspetta anche una decisione per le fiale da “girare” alle imprese private per vaccinare i propri dipendenti. «Sì, sarebbe un altro tassello per velocizzare la campagna. Noi aspettiamo solo l’ok per fornire alle aziende, che sono tante soprattutto nel settore turistico, le dosi che ci hanno chiesto – puntualizza il commissario dell’Ats – Anche perché in questo caso i privati potrebbe anche vaccinare ad esempio i lavoratori stagionali o coloro che hanno da 18 anni a 25».

In Italia

Undici milioni di italiani sono completamente immunizzati contro il Covid, altrettanti hanno ricevuto la prima dose, quindi il 37% della popolazione ha una protezione totale o parziale.

In particolare quasi l'85% degli over 70, secondo i dati del ministero della Salute. ( )

