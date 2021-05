Vaccini, per i fragili percorsi a ostacoli 

«La cosa più avvilente è sentirsi completamente ignorati: ho mandato una dozzina di mail, ho provato un’infinità di volte a telefonare, ma dai contatti indicati dalla Regione non ho mai avuto nessuna risposta». Riccardo C., è uno dei migliaia di fragili “dimenticati” nella campagna di vaccinazione nell’Isola. Ognuno ha un percorso a ostacoli diverso, in comune hanno il diritto di ricevere la loro dose in via prioritaria e nessuna idea su come fare per sfondare il muro di un sistema di prenotazione che li respinge di continuo.

Le storie

Riccardo C., 57 anni, è cardiopatico, dovrebbe potersi iscrivere al portale e mettersi in lista. Ci ha provato e riprovato, ma viene sempre rifiutato. Un giorno scopre il perché: «Ho fatto il vaccino anti-meningococco, e in quell’occasione alla Assl hanno rilevato che risulto già vaccinato anche contro il Covid. Come è possibile? Per farla breve: si tratta di un mio omonimo, che però ha 20 anni, studia per diventare infermiere, e ha ricevuto la somministrazione a Sassari, insomma, un errore dovuto al solo nome e cognome uguali, neppure alla data di nascita e alla residenza, che però non si riesce a correggere».

Giovanna P, 62 anni, ha subito un delicatissimo intervento chirurgico e le è stato asportato metà polmone sinistro: «Sono una paziente ad alto rischio, anche un’influenza mi può essere fatale, figuriamoci il Covid, ho una bronchiectasia, l’invalidità, il “danno d’organo”, ma il mio codice d’esenzione non è contemplato nei gruppi target. Il portale non mi accetta, sul sito mi “invitano” a rivolgermi a uno dei contatti riportati, ho scritto decine di mail, gli unici che mi hanno risposto sono quelli dell’Urp di Oristano, dicendomi di ritentare sul portale. Il mio medico di base, che sarebbe ben felice di vaccinarmi, sostiene che gli consegnano pochissime dosi, che bastano appena per i pazienti allettati».

Dice Stefano L., 68 anni: «A gennaio ho pensato "finalmente inizia la campagna di vaccinazione, e sarò certamente tra i primi dato che appartengo ai cosiddetti “fragili”. Tento subito di iscrivermi ma il sistema mi respinge, non rientro ancora nella fascia d’età di quel momento. Comunque viene diffusa la comunicazione che verremo contattati dalla struttura che ci ha in cura, nel mio caso la Diabetologia del Binaghi. Dopo due settimane d'attesa li chiamo io: “Abbiamo preparato gli elenchi ma la Asl non li ritira. Purtroppo non possiamo vaccinare direttamente per mancanza di personale" – mi dicono. Intanto arriva il turno della mia fascia d’età, riprovo a registrarmi ma il portale non mi accetta, per via dei codici d'esenzione. Meno male – rifletto – la Regione decide che potranno aderire anche gli esenti ticket per patologie varie. Cosi finalmente mi iscrivo ma non più come fragile, dato che diabete di tipo 2, l'essere monorene e una sospetta angina non bastano. Aspetto, nessuno si fa vivo. Intanto le norme regionali cambiano, mi riclassificano tra i fragili e aprono le adesioni dalle 12 del 6 maggio. Ritento, ma risulto già iscritto. Intanto è trascorso oltre un mese, stanno per vaccinare i 50enni e gli operatori turistici, e io non so a che santo votarmi».

La situazione

In realtà con le adesioni per gli over 50 si sarebbe dovuti partire da oggi – così ha chiesto a tutte le Regioni il generale Figliuolo – ma in Sardegna non sarà così, «dobbiamo prima terminare con i “fragili”», ha spiegato il commissario straordinario Ats Massimo Temussi. Il problema sta nel fatto che siamo in forte ritardo, che molti sardi vulnerabili sono già stati chiamati e vaccinati, moltissimi altri, come Riccardo, Giovanna e Stefano, nella campagna di immunizzazione anti-Covid non “esistono”. (cr. co.)

