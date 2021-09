Vaccini obbligatori, coro di sì 

«Un paio di giorni fa in Sardegna è morto di Covid un giovane di 37 anni, l’età media si abbassa, i dati dei contagi sono severi, abbiamo chiuso sette reparti ospedalieri per ospitare i contagiati dal SarsCov-2 e la variante Delta è molto infettiva. Se davvero tutto questo non basta per capire che immunizzarsi è indispensabile, l’unica strada percorribile è l’obbligo vaccinale». Massimo Temussi, commissario straordinario dell’Azienda tutela della salute della Regione, non ha titubanze e si schiera con il premier Draghi, che quest’obbligo l’ha annunciato. Temussi non è solo: la quasi totalità dei medici sardi concorda sul fatto che non ci si salva, senza che tutti s’immunizzino, e dunque lo si debba fare.

Il commissario Ats

Temussi, tra l’altro, è alle prese con il taglio di 167 lavoratori interinali, un centinaio dei quali in servizio negli hub vaccinali, cui la Regione non ha prolungato il contratto. «Lavoravano prevalentemente all’accettazione, ora abbiamo spostato alcuni infermieri di Ats, ma in crisi no, non ci siamo andati: oltre il 60% dei sardi ha già ricevuto la seconda dose, dunque la domanda è in calo e ce la facciamo senza rallentamenti. Certo, davanti alla terza dose non potremmo reggere senza quegli interinali che ora mancano». Premesso questo, al commissario straordinario di Ats non piace l’idea di un obbligo, «ma solo perché leggendo i dati bisognerebbe correre a farsi vaccinare, quindi non dovrebbe essere necessario. Invece, purtroppo, lo è, e allora ben venga. Le abbiamo tentate tutte, comprese le open night, e ora di Covid muoiono anche i giovani», sospira Temussi: «Devo constatare che neanche questo basta a chi, per ragioni inesistenti, non vuole vaccinarsi».

«Vaccini, vecchi amici»

«Quando eravamo piccoli, i nostri genitori nemmeno pensavano di opporsi ai vaccini obbligatori e così abbiamo eradicato la poliomielite e dimenticato il vaiolo». Stefano Del Giacco, immunologo dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, si chiede perché ci siamo tanto affezionati al virus del Covid-19, al punto di non volerci vaccinare: «La situazione che riguarda i no-vax è incontrollabile, non c’è niente da fare, allora l’obbligo rimane l’unica strada percorribile». Dello stesso parere Antonello Serra, responsabile dell’hub dell’Aou di Sassari e della Sorveglianza sanitaria nella stessa azienda: «L’obbligo per l’antitetanica esiste dal 1963 ed è del tutto chiaro che, sotto il profilo giudiridico, lo Stato può legiferare la stessa disciplina per i vaccini anti Covid-19. Peraltro, la Corte costituzionale ha stabilito più volte che le esigenze della collettività sono prevalenti rispetto a quelle dei singoli». Serra, che si occupa della sicurezza sanitaria nel mondo del lavoro, parla delle immunizzazioni contro il SarsCoV-2 come di una procedura «inevitabile: senza vaccini, ora in Italia avremmo avuto trentamila morti alla settimana e un’economia in ginocchio. Il 9% di calo del Prodotto interno lordo nazionale in un anno è un dato da guerra. L’obbligo vaccinale di cui parla il premier Draghi non può essere evitato, anche perché quei farmaci sono stati iniettati a centinaia di milioni di persone nel mondo».

Immunizzanti testati

La contestazione più frequente che giunge dai no-vax è che i vaccini contro il Covid-19 non siano testati e possano rappresentare un pericolo perché sono nuovi. «Non scherziamo», dissente Carlo Contini, infettivologo dell’Università di Ferrara nato e laureato a Sassari, «la tecnologia a Rina messaggero ha quindici anni, quella del vaccino con virus vettore» (Astrazeneca e Janssen, per capirsi, anche se ormai si punta su Pfizer e Moderna) «da un tempo lunghissimo. Per capire se il vaccino funziona», aggiunge Contini, «basta fare la conta dei morti per Covid. I rischi, ora codificati e che esistono per tutti gli immunizzanti, sono risibili rispetto ai rischi che porta il Covid-19. L’obbligo vaccinale, dunque, è una tutela del singolo e della collettività».

