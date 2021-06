Vaccini, nuovi tagli alle forniture 

La prossima scorta è annunciata per il primo luglio, ottantamila dosi di Pfizer e Moderna. «Ma vediamo se arriveranno...», allarga le braccia Maurizio Marcias, responsabile della campagna vaccinale di Ats. È il primo taglio dei rifornimenti, circa 20mila dosi in meno rispetto alle 100mila a settimana arrivate finora. Ma la mannaia vera sulla campagna di immunizzazione calerà a partire dall’8 luglio quando, ha già fatto sapere la struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo, ogni settimana la Sardegna potrà contare su non più di 66mila vaccini mRna (53mila Pfizer e 13mila Moderna). «Una riduzione di oltre un terzo», fa i conti Marcias. «E dire che speravamo di averne di più per poter accelerare: la nostra idea era quella di arrivare a una Sardegna Covid free dal primo agosto». Obiettivo difficile da raggiungere in una regione dove, dopo l’iniziale assestamento, la virtuosa tabella di marcia di hub e centri vaccinali comunali registra 18, 20mila somministrazioni al giorno, target che sarà possibile garantire solo fino al 15 luglio con le scorte già in magazzino. In queste condizioni, potrebbe essere un’impresa impossibile raggiungere a metà agosto l’80% della popolazione vaccinata (anche con richiamo), così come prevedeva la Regione.

Scalare di marcia

Si sarà costretti a rallentare, dunque. Un cambio di marcia imposto dalla struttura commissariale, la quale, mentre da una parte ordina alle Regioni di correre con le seconde dosi per garantire maggiori difese nella popolazione contro la contagiosissima variante Delta del virus, dall’altra taglia i rifornimenti di Pfizer e Moderna. I vaccini a mRna, va ricordato, con cui è raccomandato il richiamo per i cittadini con meno di 60 anni, la platea più vasta. «Saremo costretti a rivedere la nostra programmazione. Garantiremo certamente tutte le seconde dosi; cercheremo di fare le prime dosi già prenotate in agenda, ma il resto, purtroppo, non credo che saremo in grado di garantirlo».

Le contraddizioni

Un problema vero, ancor più in una regione che nei prossimi mesi sarà tra le mete principali del turismo. Il rischio, molto concreto, è che, col rallentamento delle vaccinazioni (tracciamento e sequenziamento a parte), l’estate in Sardegna diventi una festa per la variante Delta. «Le forniture di vaccini mRna vengono ridotte proprio dopo che ci è stato detto che agli under 60 vaccinati con prima dose di AstraZeneca dobbiamo fare il richiamo con Pfizer o Moderna. Insomma – sottolinea Marcias – avrebbero dovuto incrementare le consegne, rispetto a quanto pianificato, e invece hanno tagliato». Un peccato, «perché abbiamo messo in piedi un’organizzazione in grado di somministrare anche 22,23mila dosi. Invece ci stanno mettendo nelle condizioni di dover rallentare». In tutto questo, va detto che invece per AstraZeneca non ci sono problemi. «Ma possiamo riservarlo solo agli ultrasessantenni, ormai una piccola quota».

Il pericolo da scongiurare

Ma perché, in pratica, è un grosso errore il taglio alle consegne dei vaccini? «Noi dobbiamo assolutamente completare il ciclo vaccinale entro l’estate, adesso che il caldo fa circolare di meno il virus – spiega Antonello Serra, responsabile della sorveglianza sanitaria dell’Aou di Sassari –. In caso contrario, se torniamo a una condizione di elevata incidenza della circolazione virale, in autunno andremo incontro a due problemi molto seri: il primo è che si stanno selezionando ceppi maggiormente infettivi, come d’altronde era atteso; il che è evidente perché col vaccino si selezionano esattamente quei ceppi. In secondo luogo, andiamo verso una fase in cui inizia a decadere la risposta del sistema immunitario di coloro che si sono vaccinati all’inizio dell’anno». In Italia solo il 30% della popolazione ha ricevuto il richiamo, in Sardegna siamo intorno al 25%. «Per questo bisogna accelerare per arrivare preparati all’autunno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Saremo costretti a rivedere la nostra programmazione. Assicureremo certamente tutte le seconde dosi e cercheremo di fare le prime dosi già prenotate in agenda, ma il resto, purtroppo, non credo che saremo in grado di garantirlo.