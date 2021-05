Vaccini, medici di base indietro Ora si cerca di recuperare il gap 

«Dobbiamo continuare a vaccinare gli over 60 e i fragili. Chiedo a tutti i presidenti di Regione di andare avanti con i richiami, è facile farsi prendere dalla propaganda, ma se non mettiamo in sicurezza gli ultrasessantenni che hanno il 95% possibilità di finire in ospedale, o peggio ancora in terapia intensiva, o peggio ancora di morire, non ne usciamo», ha detto ieri a Firenze il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza. E ancora: «Chi va in vacanza programmi le ferie in funzione dell’appuntamento vaccinale».

Il piano

Dunque, accelerare, prima di tutto con le persone più a rischio, poi con tutti gli altri. E la Sardegna, sempre ultima nel monitoraggio del Governo per dosi somministrate rispetto a quelle ricevute – 82% (cioè 689.220 su 840.040), mentre la media nazionale è del 93,2%, con la Puglia e il Veneto in testa con il 96,5 e il 96,3% – cerca di riguadagnare terreno e raggiungere il target delle 17mila iniezioni al dì, con iniziative come gli Open Day , i turni di notte, l’apertura continua di nuovi centri sul territorio, la raccomandazione agli hub che ancora non lo fanno di lavorare a pieno ritmo sette giorni su sette.

Gli intoppi

Ma perché la macchina nell’Isola va a rilento? Una delle ragioni – sottolinea il commissario straordinario dell’Ats Massimo Temussi – oltre «al fermo macchine» per qualche giorno per migrare al nuovo sistema di prenotazione, sta nel fatto che i medici di base non stanno collaborando abbastanza: «Il rapporto non sta funzionando, abbiamo fatto di tutto, ma il sistema non decolla, i medici di famiglia non vaccinano le persone allettate come invece accade in tutte le altre regioni». Replica Umberto Nevisco, presidente della Fimmg Sardegna: «È vero che non stiamo vaccinando abbastanza, ma il motivo è che non siamo stati messi nelle condizioni di farlo: non ci hanno fornito gli strumenti informatici per incrociare i dati, quindi i pazienti dobbiamo andare a cercarli uno per uno, non abbiamo gli elenchi di chi è già stato vaccinato e chi no. Inoltre, i punti in cui possiamo andare a ritirare le dosi – che bisogna prenotare con quattro giorni d’anticipo – sono appena tredici in tutta l’Isola. Insomma, il sistema è strutturato in modo centralizzato, l’organizzazione sul territorio è molto carente, in queste condizioni non possono pretendere che facciamo di più».

I numeri

«Dobbiamo recuperare, questo è indubbio, ma lo stiamo già facendo, sono certo che il gap con le altre regioni sarà colmato presto e a fine giugno avremo superato il milione di dosi», sottolinea Gabriele Mereu, responsabile sanitario della Fiera di Cagliari (che fa in tutto 2.300 dosi al giorno) e del Servizio Vaccinoprofilassi della Assl 8. «Quello che ha rallentato un po’ è stato il passaggio al nuovo portale (quello vecchio non era abbastanza efficiente e molta gente è rimasta indietro), il fatto che molti medici fossero impegnati con i tamponi, e la partenza lenta dei medici di base».

Intanto con una nota l'assessorato alla Sanità informa che lunedì «sono state inoculate oltre 12mila dosi», mentre «le prenotazioni sulla piattaforma di Poste Italiane, dal 14 maggio, data di avvio, sono state 95mila per la prima dose, con 17mila fragili e 911 richiese a domicilio». Questa settimana sono attese le consegne di 8mila dosi di AstraZeneca, 57.330 Pfizer e 21.400 Johnson&Johnson. Slitta invece la consegna (prevista ieri) di 14.900 dosi di Moderna. Entro fine maggio sono calendarizzati gli arrivi di ulteriori 57.330 dosi di Pfizer, 10mila AstraZeneca e 12.300 J&J.

I ritardi

«Siamo, da più di un anno, in ritardo su tutto. Il sito regionale per le prenotazioni dei vaccini non ha mai funzionato, la situazione è migliorata grazie al sistema nazionale delle Poste»; sottolinea Massimo Zedda, consigliere regionale dei Progressisti. «Non sono stati coinvolti per tempo i medici di base, mentre le altre Regioni lo hanno fatto da febbraio. Abbiamo perso tempo con Sardi e Sicuri con screening effettuati fuori tempo massimo, sottraendo personale alle vaccinazioni. Abbiamo utilizzato dosi di vaccino per persone che non ne avevano diritto, lasciando in attesa molti over 80. Il risultato è che, a oggi, la Sardegna è la regione più indietro. Siamo una delle tre regioni in Italia che ancora non hanno previsto le vaccinazioni dei quarantenni. Le altre due sono l'Umbria e il Molise, non è un caso che siano tutte governate dal centrodestra. Altro elemento negativo che ci accomuna con queste Regioni sono gli annunci non seguiti dai fatti».

RIPRODUZIONE RISERVATA