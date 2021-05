Vaccini, medici di base in campo 

«In Sardegna ci sono fragili di serie A e di serie B, la Regione continua ad avere una tabella di priorità diversa dal Piano nazionale, i caregivers non possono registrarsi al portale», scrive al generale Figliuolo il gruppo Class Action campagna vaccinale. La rete che abbraccia diverse migliaia di persone con patologie, va avanti nella battaglia per l’immunizzazione e chiede di correggere un sistema che a volte funziona altre no. La platea si allarga, bisogna accelerare il più possibile, si è ripartiti con l’AstraZeneca agli insegnanti (categoria in cui l’Isola è penultima in Italia), da lunedì è prevista l'apertura delle prenotazioni per gli over 50 e nelle prossime settimane inizia la somministrazione di massa alla Maddalena e a Carloforte: il rischio è che molti malati si perdano per strada.

L’aggiornamento

Ci sono comunque novità importanti: da oggi a mezzogiorno i nati dal 1961 al 1970, con una o più patologie indicate nelle raccomandazioni nazionali ad interim sui gruppi target riportate nell’elenco 1 (sul portale sardegnasalute.it) potranno registrarsi. L’aggiornamento riguarda anche chi soffre delle patologie dell’elenco 2 e pazienti con obesità grave, che saranno contattati direttamente dalle strutture sanitarie che li hanno in cura.

I numeri

Nell’Isola il ritmo è risalito. Giovedì le dosi fatte sono state 11.848, ma secondo l’ultimo monitoraggio del Governo – aggiornato a ieri sera – complessivamente sono state somministrate 568.596 dosi, il 79,1% di quelle ricevute, dato che ci piazza al terz’ultimo posto della classifica nazionale. Ha completato il ciclo il 10,53% della popolazione, una dose al 24,85%, e mentre gli over 80 sono pressoché terminati, ora bisogna “aggredire” le fasce 70-79 e 60-69; i fragili (e loro accompagnatori) che hanno ricevuto la prima dose sono 100.568. Ieri, come annunciato, sono state consegnate 10mila nuove dosi di AstraZeneca e 9.900 di Moderna. Mercoledì prossimo si attende un altro carico di Pfizer.

I medici di base

Sterzata sul coinvolgimento dei medici di famiglia. Nei primi centri dedicati, all’ospedale Marino di Cagliari e nell’hub di Sassari Promocamera, è operativo il servizio dell’Ats – dal lunedì al venerdì dalla 8.30 alle 14.30 – che si occupa della preparazione delle siringhe pronte all’uso per le somministrazioni a domicilio o in ambulatorio. I medici devono prenotare le dosi con almeno quattro giorni di preavviso, potranno ritirare esclusivamente il quantitativo programmato per la giornata e procedere con le iniezioni entro 6 ore dalla preparazione.

«Stiamo mettendo in campo ogni strumento per rafforzare la campagna di vaccinale sul territorio, ponendo la massima attenzione per le categorie più a rischio. Vogliamo immunizzare tutti i cittadini, presto e bene, per poter tornare rapidamente a una nuova normalità, in sicurezza. Siamo nella fase più delicata della campagna e serve il massimo impegno da parte di tutti», sottolinea il presidente della Regione Christian Solinas. «Con questo nuovo servizio dell’Ats, che rende più agevole il lavoro dei medici di famiglia», spiega l'assessore alla Sanità Mario Nieddu, «contiamo di raggiungere soprattutto i fragilissimi impossibilitati a recarsi nei punti di vaccinazione».

La protesta

Il gruppo della Class Action segnala, tra le altre cose, che «dai primi giorni di questa settimana al Policlinico di Monserrato, dove la situazione rischia di esplodere, sono state sospese quasi totalmente le chiamate dei reparti ai fragili per dare priorità alle seconde dosi a forze dell'ordine e altre categorie». Dall’Aou fanno sapere che «le somministrazioni ai fragili non si sono mai fermate, e nelle ultime due settimane ne sono state fatte oltre 4mila, a cui si sommano ovviamente le vaccinazioni anche degli altri pazienti prenotati tramite il sistema regionale».

