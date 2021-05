«Vaccini, medici di base assenti» 

«Siamo l’unica regione d’Italia in cui la collaborazione dei medici di famiglia alla campagna vaccinale non è ancora decollata. In Toscana, in Veneto, in Lombardia, in Calabria, i fragili, i malati gravi, li hanno fatti i medici di base a casa o nei loro ambulatori, da noi invece sono i grandi assenti». Il commissario straordinario dell’Ats Massimo Temussi avverte: «Sono profondamente dispiaciuto per questa situazione, che non riesco a comprendere. Abbiamo fatto gli accordi, le procedure ci sono, il piano è deliberato, gli abbiamo dato tutto quello che ci hanno chiesto, perfino le siringhe pronte per la somministrazione (cosa che nessun altro ha fatto nel Paese), una app dedicata, un compenso economico adeguato, eppure – a parte ovviamente un certo numero di professionisti che si sono rimboccati le maniche e si stanno impegnando – nel complesso la categoria è l’anello debole della catena. Abbiamo al momento 1.000 allettati prenotati, ora manderemo una comunicazione ai loro medici, invitandoli ad andare a fare il vaccino a casa di ognuna di queste persone».

La diatriba

La querelle tra i sindacati dei medici e l’Ats e la Regione sulla partecipazione alla campagna vaccinale si trascina da diverso tempo. Il protocollo d’intesa nazionale con il ministero è del 21 febbraio, in varie parti d’Italia è stato recepito subito e le operazioni sono decollate con numeri importanti. Da noi, l’accordo integrativo regionale è stato siglato con tutta calma un mese dopo, il 19 marzo (da Fimmg e Smi ma non da Snami) e approvato con una delibera della Giunta il 24 marzo. Poi, ci sono volute altre tre settimane per arrivare al documento che definisce «le procedure d’attuazione» (datato 16 aprile). Tutto a posto finalmente? Manco per niente. Perché intanto le polemiche sui ritardi delle vaccinazioni e le “responsabilità” dei medici di base ancora fermi sono state continue. Tanto che la segretaria regionale Smi Marina Fancellu esce con una nota di fuoco: «Non siamo disposti a essere messi sul banco degli imputati, se la campagna va a rilento la colpa non è nostra, stiamo valutando se ritirare la nostra firma dall’accordo». Parole che hanno fatto infuriare l’assessore Mario Nieddu: «Una minaccia vergognosa e irricevibile, ricordo che l’adesione dei medici di base alla campagna vaccinale anti-Covid è un obbligo morale e giuridico».

Passa un altro mese e più e siamo sempre allo stesso punto. Si era detto: sono in tutto 1.200, se ognuno facesse 10 vaccini al giorno ad anziani e malati sarebbero 12mila quotidiani, un bel contributo. Invece no. «Noi vorremmo partecipare, ma non ci mettono nelle condizioni di farlo», ribadisce il segretario Fimmg Umberto Nevisco, «non ci hanno fornito gli strumenti informatici, i pazienti dobbiamo andare a cercarli uno a uno, non sappiamo chi è già stato vaccinato e chi no, il sistema è strutturato in modo centralizzato, negli hub non ci vogliono, i punti in cui possiamo andare a ritirare le dosi sono appena tredici in tutta l’Isola».

I passaggi

«Sono dispiaciuto per tutto questo, e nel vedere che la Sardegna su questo fronte è ultima in Italia», aggiunge Temussi. «Non mi interessa la rissa, non fa bene a nessuno, e soprattutto sono le persone vulnerabili a rimetterci, mentre noi dobbiamo pensare tutti insieme a vaccinarle in fretta». Aggiunge: «Da parte nostra è stato fatto tutto il possibile per agevolare i medici, adesso manderemo anche a ciascuno la lista dei loro pazienti allettati da vaccinare, che comunque dovrebbero conoscere meglio di noi».

Intanto fonti dell’assessorato fanno sapere che poiché la somministrazione dei vaccini a domicilio agli assistiti non deambulanti e ai loro conviventi sono «vincolanti», l’Ats potrà contestare gli inadempimenti, fare sanzioni ed eventualmente deferire le violazioni al Collegio arbitrale regionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA