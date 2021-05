Vaccini, la brusca frenata della Sardegna 

Quante volte, Figliuolo? Fosse per il generale dell’Esercito prestato al ruolo di commissario per l’emergenza nazionale da Covid-19, la risposta sarebbe 17mila al giorno, trattabili al ribasso a quindicimila. Ma proprio mentre il mezzo milione di dosi di vaccino inoculate quotidianamente in tutta Italia diventa un traguardo raggiunto, la Sardegna la settimana scorsa ha arrancato: aveva dimostrato grandi capacità di iniettare le dosi, e all’improvviso ha messo insieme una settimana da 60.710 iniezioni in totale. Dunque, una misera media di 8.673 al giorno.

Gli intoppi

Davvero poca cosa, specialmente ora che gli arrivi delle fiale si sono diversificati per marca (sono stati distribuiti anche i Johnson & Johnson) e sono un po’ più puntuali. «Se non fosse», fa però notare Mario Nieddu, assessore regionale alla Sanità, «che quando le scorte di vaccini si esauriscono, com’e ovvio, è impossibile iniettarle ed è proprio quanto accaduto la settimana scorsa». Per la precisione è finito l’AstraZeneca: dunque stop alle vaccinazioni nella fascia d’età tra i 60 e 79 anni. Non solo: «Un nuovo carico del vaccino anglo-svedese è arrivato sabato sera. I dati delle nuove fiale sono stati caricati nel sistema e questo ha fatto abbassare la media delle somministrazioni», aggiunge Nieddu. Complicato così rispettare le tabelle di marcia annunciate da Figliuolo e ribadite, a fine mese scorso, dal presidente della Regione, Christian Solinas: 17mila al giorno, 119mila in una settimana. Ma in questo caso, tra il 26 aprile e il 2 maggio, nell’Isola ci si è fermati alla metà, con poco più di 60mila vaccinazioni. «Queste polemiche sui piazzamenti in classifica per numero di vaccinazione», sbotta Nieddu, «mi hanno stancato. Con 15mila dosi in più, che si possono fare tranquillamente, arrivi a medie da primo posto. Stiamo parlando di questo».

L’assessore regionale alla Sanità evidenzia altre motivazioni per la frenata improvvisa nella campagna vaccinale. «Si è passati alle categorie fragili ma non è sempre facile raggiungerli. Inoltre sono necessarie maggiori informazioni mediche e questo rallenta le operazioni». Anche la registrazione sulla nuova piattaforma delle Poste ha portato qualche inevitabile disguido. «Inoltre nei dati dell’ultima settimana mancano le vaccinazione fatte in alcuni hub per dei ritardi nel caricamento». Tutto questo secondo Nieddu ha portato al rallentamento.

Diabetici e ottantenni

Ma le importanti novità non mancano. «Tutti i diabetici della Sardegna», sottolinea l’assessore, «non solo quelli che presentano danno d’organo, a breve potranno aderire alla campagna di vaccinazione anche se di età inferiore ai sessant’anni». Nei giorni scorsi l’assessorato alla Sanità ha avviato un’interlocuzione con la struttura commissariale del generale Figliuolo proprio per valutare un’apertura in questo senso. Per Solinas «un passaggio fondamentale che ci consente di riconoscere a tutti i diabetici sardi la possibilità di accesso ai vaccini al pari dei cittadini considerati estremamente fragili a causa di altre patologie». Inoltre gli ultra ottantenni non ancora vaccinati potranno raggiungere il l’hub più vicino senza bisogno di prenotazione e vaccinarsi.

Medici di base

Insomma per Nieddu un intoppo fisiologico che potrà essere colmato in breve tempo. «Basti pensare», conclude l’assessore, «che se ogni medico di base facesse dieci vaccini al giorno entro la fine dell'estate avremmo raggiunto l’immunità solo grazie al loro operato».

