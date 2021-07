Vaccini in aeroporto, no di Cannas 

Da oggi i vaccini si fanno in aeroporto. Lo scalo diventa hub vaccinale. Le due sale, ciascuna da 100 metri quadri, sono dotate di aria condizionata. Comfort che mancava nella palestra di via Bertulottu, sede che ha ospitato finora la campagna vaccinale coordinata dall’équipe Usca-Igiene pubblica. Nell’edificio scolastico l’emergenza-caldo ha provocato, negli ultimi giorni, una serie di svenimenti di pazienti in attesa di ricevere il vaccino. Il trasferimento dell’hub non piace al sindaco di Tortolì Massimo Cannas, che non ha accolto con favore la decisione di Ats. La conferma si è avuta soltanto ieri, benché il malumore fosse emerso già nei giorni scorsi quando aveva chiesto l’accesso agli atti dell’Asl di Lanusei per accertarsi sulle condizioni logistiche dello scalo convertito ad hub.

Il sindaco

Cannas, 55 anni, dice: «È una scelta non concordata con l’amministrazione, pertanto non la condividiamo. Riteniamo che la sede nella palestra delle Medie, come le strutture alternative proposte, sia agevole e comoda al centro della cittadina, servita dai mezzi pubblici e facilmente raggiungibile in auto o a piedi. Scelta anche per la sua posizione a un passo dal poliambulatorio per qualsiasi urgenza dovesse verificarsi e dal comando di Polizia locale. Lo spostamento è una scelta autonoma dei dirigenti locali Ats. Siamo certi che l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, e i dirigenti della sanità pubblica continueranno a garantire un corretto servizio ai cittadini. Laddove ci venisse richiesto, continueremo a mettere a disposizione il sistema attuale con il centro vaccinale già rodato».

La minoranza

Mimmo Lerede (61 anni), capogruppo di opposizione, medico rianimatore a Lanusei, è critico: «Il sindaco si è svegliato il 9 luglio dopo che nell’ultima settimana sono stati registrati diversi svenimenti provocati dal caldo. La palestra non ha impianto di climatizzazione, Cannas avrebbe dovuto installarne uno. Anziché mettersi di traverso sull’hub in aeroporto avrebbe dovuto attivare un servizio navetta». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

La palestra delle scuole medie

è comoda, servita dai mezzi pubblici e raggiungibile

a piedi

e in auto