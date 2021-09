Vaccini, il record degli adolescenti 

I ragazzi sono i paladini della profilassi perché vaccinarsi è l’unico modo per riprendere a vivere, uscire, andare a scuola, incontrare gli amici. «Hanno patito il doppio degli adulti. Non solo hanno dovuto vivere lo stress dell’epidemia e del lockdown, ma gli è toccato subire anche il nostro stress nei loro confronti». Capita, dice, che i ragazzi convincano i genitori esitanti («Dopo che il figlio si vaccina vogliono farlo anche loro»), ma in linea di massima ha trovato mamme e papà aperti. «Forse perché quando si hanno figli piccoli la vaccinazione è una pratica presente, così la profilassi anti Covid per il dodicenne e gli adolescenti viene vista un po’ come una prosecuzione degli altri vaccini».

Il dottor Osama Al Jamal, segretario regionale della Fimp, la federazione dei pediatri, racconta che «i ragazzi ci chiamano per chiedere consigli e informarsi meglio sul vaccino». Non solo i giovani assistiti, «ma anche gli ex pazienti non più in età pediatrica». Sostiene che si è arrivati a buone percentuali di copertura «anche grazie all’efficacia della campagna di sensibilizzazione fatta da noi pediatri».

I ragazzi stanno prendendo il vaccino per quello che è: un mezzo per tornare finalmente a una vita normale. E i ragazzi sardi pare l’abbiano capito ancor meglio dei coetanei delle altre regioni, tanto che nella fascia 12-19 anni (dati del ministero della Salute) l’Isola vanta la maggior copertura con solo il 24,2% ancora senza alcuna dose; dopo di noi la Lombardia, al 24,8%. Più precisamente, mentre nella classe 16-19 anni sono poco meno di 18 su cento i ragazzi non immunizzati (meglio solo il Molise dove resta da vaccinare il 14,54%), tra i 12 e i 15 anni - classe partita per ultima a giugno - sono 34 su cento (36 in Lombardia). Percentuali che dovrebbero essere colmate presto (a meno che non si annidino in età pediatrica certe frange di no vax, ma pare difficile) visto che dal momento in cui è stato dato il via libera al vaccino anti Covid per gli ultradodicenni, in Sardegna la media delle somministrazioni per giornata vede costantemente in testa adolescenti e giovanissimi. Per dire, lunedì scorso nella classe 12-19 anni i vaccinati sono stati 2.092, quasi il doppio dei loro genitori (1.152 gli over50), tanti di più dei trentenni (1.608) e dei quarantenni (1.373). Si riferiva anche a questo il generale Francesco Figliuolo quando l’altro ieri ha sottolineato «i risultati molto buoni» della campagna vaccinale nell’Isola, «in alcuni settori al di sopra della media nazionale».

La comunicazione

Voglia di libertà

L’informazione

Maurizio Zanda, direttore della struttura complessa di pediatria del Brotzu di Cagliari, spera che «presto sia a disposizione il vaccino anti Covid anche per i bambini più piccoli. Ci sono studi ben avviati, bisogna aspettare che le autorità diano il via libera, ma io non vedo l’ora». Come si spiega il favore con cui adolescenti e diciottenni hanno accolto il vaccino? «I ragazzi si informano molto più di quanto succedeva in passato, e forse sono anche più capaci di attingere alle fonti giuste. Credo pure che abbiano meno preconcetti degli adulti, i quali magari esitano per paura poiché ricordano una storia in cui il vaccino ha causato reazioni avverse. Ecco, noi sappiamo che tutti i farmaci possono causare reazioni avverse; vale anche per i vaccini, ma si tratta di casi rarissimi su milioni di somministrazioni. Quei casi rarissimi ai quali, purtroppo, molti adulti fanno riferimento, mentre ai ragazzi è arrivato meglio un altro messaggio: i vaccini hanno fatto scomparire tante malattie».

Le malattie scomparse

Giusto il concetto con cui il dottor Zanda e i suoi colleghi riescono a convincere mamme e papà esitanti e preoccupati. «Noi pediatri siamo abituati a parlare di vaccini e sappiamo quali sono le malattie che hanno eliminato. Malattie come la poliomielite, il vaiolo, il morbillo, la difterite. Mio padre mi raccontava di bambini morti di difterite ai suoi tempi, mentre io, proprio grazie al vaccino, in 30 anni di esperienza non ne ho mai visto. Spiego questo, quando devo convincere qualcuno sull’argomento. Mi capita di chiedere: tu lo sai quanti bambini muoiono ogni anno di morbillo nel mondo? 300mila. Adesso magari sono la metà per un semplice motivo: in Africa sono stati portati i programmi di vaccinazione». Ecco perché i pediatri «sono assolutamente favorevoli» anche al vaccino contro il Covid, «favorevolissimi alle somministrazioni per i 12-16 anni, e auspichiamo che al più presto arrivi anche per i bambini più piccoli».

