Vaccini, il portale aperto ai diabetici 

Qualcosa si muove per i fragili e gli estremamente vulnerabili. Anche la promotrice della class action che raggruppa migliaia di sardi in attesa, Aurora Simeone, è stata convocata: «Ho ricevuto la chiamata», ha scritto su Facebook, «e con maggiore determinazione continuo la lotta con e per tutti quelli che sono stati dimenticati».

Da oggi a mezzogiorno – annuncia la Regione – sul portale vaccinocovid.sardegnasalute.it tutti i diabetici dai 16 anni in su (con il codice d’esenzione 013) possono registrarsi e dare l’adesione, in seguito riceveranno un sms per l'appuntamento.

Intanto sono arrivate nuove forniture: ieri al Binaghi (l’hub di riferimento per tutta l’Isola) sono state consegnate 44.460 dosi di Pfizer, mentre domani pomeriggio sono attese altre 9.900 di Moderna e 10mila di AstraZeneca.

Firmato il protocollo operativo tra Ats e medici di famiglia, che ora potranno prenotare i vaccini e ritirare le siringhe già pronte – all’ospedale Marino di Cagliari e nell’hub Promocamera di Sassari – per le somministrazioni a domicilio e negli ambulatori.

Il portale

Dunque, come annunciato nei giorni scorsi, in seguito alle direttive del generale Figliuolo, anche in Sardegna i diabetici (tutti, a prescindere dal danno d’organo) rientrano tra le categorie prioritarie. Da oggi alle 12 sarà attiva la piattaforma per la registrazione – per i nati dal 1942 al 2004 con il codice d’esenzione 013.

«Un ulteriore passo avanti, con l’obiettivo di imprimere un’accelerazione nella vaccinazione dei più deboli e procedere rapidamente all’immunizzazione della categorie fragili. Da parte nostra c’è massima attenzione per i migliaia di sardi colpiti dal diabete, patologia che registra un'incidenza fra le più alte a livello internazionale», sottolinea il presidente della Regione Christian Solinas.

Spiega l’assessore alla Sanità Mario Nieddu: «Siamo costantemente al lavoro per potenziare e migliorare le soluzioni messe in campo, affrontiamo una campagna di vaccinazione di massa senza precedenti, le criticità ci sono, ma il sistema sta rispondendo adeguatamente, anche grazie al forte impegno di tutti gli operatori in prima linea».

Caos alla Fiera

Ieri alla Fiera di Cagliari c’è stato un vero e proprio assalto di persone non prenotate, per qualche ora la macchina è andata in tilt, poi nel pomeriggio è tornato il sereno. «Abbiamo dovuto affrontare una marea di caregiver e di conviventi di malati che non avevano l’appuntamento», spiega Maurizio Marcias, della cabina di regia Ats, «di mattina ci siamo ritrovati con 108 persone fuori lista, e ovviamente ci sono stati problemi. Nessuno degli operatori ha fatto pausa, per risolvere ogni singolo caso, nel primo pomeriggio sono arrivati anche i carabinieri, che hanno chiesto spiegazioni per le lunghe file. Purtroppo, se in tanti si presentano senza appuntamento, a parte gli over 80 che hanno diritto di farlo, è naturale che si crei confusione e che i tempi delle operazioni, più lunghi del normale perché stiamo vaccinando persone con patologie, si dilatino».

Soggetti fragili tra cui malati rari, disabili e loro caregiver: sono 89.621 in Sardegna (il 14,92% sul totale degli immunizzati, secondo l’Osservatorio malattie rare). Martedì i vaccini fatti complessivamente nell’Isola sono stati 9.267, a ieri sono state somministrate 545.676 dosi, l’82,7% di quelle ricevute (siamo terzultimi insieme alla provincia autonoma di Bolzano, davanti a Sicilia e Calabria).