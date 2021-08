Vaccini, i furbetti dell’esonero 

C’è chi si è presentato all’ambulatorio del medico di famiglia chiedendo un certificato per «accertamenti allergologici», chi ha preferito l’opzione «esami ematochimici» e chi, invece, ha pensato di andare sul sicuro con una visita per la «valutazione dello stato immunitario». Pur di non fare il vaccino, i furbetti del green pass stanno tentando persino la strada dell’esenzione o del rinvio. In pratica, visto che il certificato che attesta la presenza di specifiche patologie e condizioni cliniche tali da non poter ricevere il farmaco viene rilasciato dal medico di base (e per i bambini dal pediatra), pensano di mettersi in tasca un documento altrettanto valido e buono come carta verde.

L’avviso ai dottori

«Purtroppo qualcuno ha creduto di aver aggirato il vaccino in questa maniera e si sta spargendo la voce», allarga le braccia Giuseppe Chessa, presidente dell’ordine dei medici della provincia di Cagliari, che ha dato subito l’altolà con un avviso ai camici bianchi pubblicato sul sito dell’associazione e ha avvisato i segretari di tutti i sindacati regionali di categoria.

L’iter blindato

Insomma, pare che qualche medico sia venuto incontro alle richieste di alcuni pazienti no-vax, anche se poi, bisogna dirlo, un certificato fatto in questo modo è in pratica carta straccia. «Semplicemente non è idoneo a giustificare l’esonero o il differimento dell’obbligo vaccinale, anche perché la valutazione in merito è di competenza dell’azienda sanitaria. L’esenzione o il differimento dell’obbligo di vaccinazione contro il virus Sars Cov2 – spiega Giuseppe Chessa – si applica in caso di accertato pericolo per la salute, in presenza di “specifiche condizioni cliniche documentate”, così dice la norma. Il medico di famiglia dovrebbe quindi attestare, sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o comunque documentati, che il proprio assistito si trova in condizioni cliniche tali da impedire, o rinviare, la somministrazione del vaccino. Nella comunicazione pubblicata sul sito del nostro ordine ricordo ai medici di famiglia che questo tipo di documento può essere dato soltanto a chi una patologia l’ha già, non a chi la cerca».

Le tattiche dilatorie

Ci sono state persone, aggiunge, «che hanno chiesto gli esami più improbabili alla ricerca di chissà quale diagnosi e con l’intento di prendere tempo. Ecco, a queste persone vogliamo dire che smonteremo tutte queste tattiche dilatorie, ogni meschino tentativo di aggirare gli obblighi imposti per ottenere il green pass». Quanto ai colleghi, sottolinea il presidente dell’ordine dei medici di Cagliari, «ricordo che certi comportamenti violano il codice deontologico e chi seguirà queste procedure ne dovrà rispondere».

Le paure dei fragili

E pensare che sono tante le persone che vorrebbero vaccinarsi e non possono perché immunodepresse o comunque particolarmente fragili. Tante fanno parte dell’Apmarr, l’associazione nazionale delle persone con malattie reumatologiche e rare, che in Italia conta 5mila associati, di cui circa 400 in Sardegna. «Noi – dice la presidente Antonella Celano – abbiamo fatto tante iniziative per ricordare a tutti l’importanza del vaccino, sollecitando l’adesione alla campagna di immunizzazione anche di chi, come noi, è fragile, dei familiari e dei caregiver; ma ci sono anche coloro che per vari problemi non possono sottoporsi al vaccino». L’introduzione del green pass, sottolinea, «ci dà sicurezza, perché da un lato abbiamo bisogno che tante più persone si vaccinino, dall’altro siamo più tranquilli perché possono dimostrare di non essere veicolo di contagio». La gente, conclude, «forse non sa che le persone con una patologia cronica o rara ancora si comportano come fossero in lockdown. Il motivo? C’è paura visto che sono ancora tanti i non vaccinati nel nostro Paese. Ma ieri sono andata al ristorante, ho mostrato il mio green pass e così hanno fatto tutti. Un sollievo».

