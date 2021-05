Vaccini, gli over 40 in attesa 

Un successone per il nuovo portale di prenotazione del vaccino in Sardegna: dopo meno di ventiquattr’ore dal debutto le registrazioni per la prima dose sono state oltre 60mila, di cui 10.790 di “fragili”. Insomma, un assalto da parte degli over 50 che finalmente sono stati chiamati all’appello, però per ora non si parla di aprire anche alla fascia dei quarantenni, come ha chiesto da domani il generale Figliuolo e diverse Regioni stanno già facendo da giorni, dando appuntamento anche alle fasce più giovani e organizzando “Open day” per tutti.

La Giunta nell’Isola comunica «una nuova accelerazione della campagna vaccinale», con «13.372 inoculazioni venerdì negli hub, nei punti territoriali o dai medici di famiglia ai pazienti a domicilio», ma il fatto è che nel report quotidiano del Governo le dosi somministrate complessivamente sono il 78,2% di quelle ricevute (657.390 su 840.840), un dato che ci tiene all’ultimo posto in Italia (media nazionale 88,6% e punte del 92,7% in Veneto e Liguria). I sardi che hanno completato il ciclo sono 193.430, il 12,1% della popolazione, quelli che hanno fatto il primo shot sono 466.447, il 29,19%.

Il presidente

«La campagna prosegue, mantenendo saldo l'obiettivo di arrivare alla completa immunizzazione dei sardi nei tempi più rapidi. Per realizzare questo traguardo stiamo mettendo in campo ogni strumento a nostra disposizione», dice il governatore Christian Solinas, «continuiamo a potenziare il sistema con l'attivazione di nuovi punti di vaccinazione e nuovi hub, rendendo la campagna sempre più capillare sul territorio».

Il percorso

Avverte l’assessore alla Sanità Mario Nieddu: «Se c'è stato un rallentamento questo dipende dal fatto che non abbiamo abbastanza AstraZeneca e dalla transizione dal vecchio al nuovo sistema. Ma ora, con il portale di Poste italiane, possiamo lavorare con più efficienza, e a regime si potrà arrivare a circa 15mila prenotazioni al giorno. Il problema è che comunque non possiamo programmare, perché a oggi sappiamo soltanto quante dosi ci arriveranno fino al 3 giugno. Dopo, non abbiamo idea di quanti e quali vaccini ci manderà la struttura dell’emergenza. In ogni caso, è vero che il generale Figliuolo ha raccomandato di aprire le prenotazioni per gli over 40, ma ha ribadito che la priorità sono sempre gli anziani e i fragili. Con gli over 80 abbiamo praticamente terminato, abbiamo aperto alle somministrazioni dappertutto senza appuntamento e non si sta presentando quasi nessuno, segno che chi non l’ha ancora fatto evidentemente non lo vuole fare, a parte ovviamente gli allettati ai quali provvedono i medici di base. Ricordo che purtroppo ci sono tante persone che rifiutano il vaccino, per dire, venerdì alla Maddalena su 2000 prenotati 300 non si sono presentati». E prosegue: «Iniziamo a vedere i primi riflessi delle vaccinazioni sul quadro epidemiologico. Ora è fondamentale completare l'immunizzazione dei soggetti più a rischio. La battaglia contro il virus riguarda tutti e il vaccino è l'arma più potente che abbiamo a disposizione per proteggere noi stessi e chi ci sta vicino».

La protezione

«Ora che torniamo in giallo è fondamentale completare la vaccinazione di persone fragili e anziani: dopo quello che abbiamo passato, la Sardegna non può permettersi di essere ultima in Italia», dice la deputata Pd Romina Mura, presidente della commissione Lavoro della Camera, «altrimenti è fuori luogo che la Giunta regionale parli di penalizzazione e getti colpe sul Governo. L'impennata di somministrazioni e di prenotazioni nelle ultime 24 ore è un buon segno, ma con l'inevitabile aumento della circolazione che avremo da lunedì bisogna pensare a più deboli. Prepariamoci con cura a una stagione di ripresa delle attività economiche che sarà essenziale anche per l'occupazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA