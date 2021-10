«Vaccini decisivi, ora serve la medicina del territorio» 

Consapevoli del fatto che in tutto questo periodo di crisi si è aperta un’opportunità. Quale? «Tutti hanno capito che il servizio sanitario nazionale merita investimenti, quindi è il momento di aprire una grande stagione di investimenti». Fermo restando, ha precisato il ministro, «che è il diritto alla salute che dobbiamo garantire a decidere cosa c’è scritto nelle tabelle degli uffici di bilancio, e non il contrario».

Il futuro della sanità è la medicina del territorio. Vale per l’Italia, vale a maggior ragione per la Sardegna. «È una sfida nazionale», spiega il ministro della Salute Roberto Speranza, «e lo è ancora di più nelle zone più svantaggiate». Quelle dove lo Stato è più “lontano” dai cittadini. Infatti, ha annunciato ieri al 78esimo congresso della Federazione dei medici di medicina generale a Villasimius, «è prossimità la parola chiave del disegno di riforma che metteremo in campo». D’altra parte, «il decreto ministeriale 70 ha ridotto la presenza ospedaliera nei territori, il problema è che questo è stato fatto senza rafforzare i servizi territoriali».

Il futuro della sanità è la medicina del territorio. Vale per l’Italia, vale a maggior ragione per la Sardegna. «È una sfida nazionale», spiega il ministro della Salute Roberto Speranza, «e lo è ancora di più nelle zone più svantaggiate». Quelle dove lo Stato è più “lontano” dai cittadini. Infatti, ha annunciato ieri al 78esimo congresso della Federazione dei medici di medicina generale a Villasimius, «è prossimità la parola chiave del disegno di riforma che metteremo in campo». D’altra parte, «il decreto ministeriale 70 ha ridotto la presenza ospedaliera nei territori, il problema è che questo è stato fatto senza rafforzare i servizi territoriali».

Dodici mesi fa

Un anno fa Speranza era a VIllasimius, sempre al congresso Fimmg, ma parlava di ben altro. «Arrivavano cargo da mezzo mondo carichi di mascherine: erano giorni di angoscia e preoccupazione, difficilissimi». Un anno fa, «proprio qui, dalla Sardegna, annunciavamo che entro il 2020 avremmo avuto i vaccini a disposizione, qualcuno disse che vendevamo fumo, invece il 27 dicembre fu il d-day a livello europeo che ci consentì di ripartire». Oggi le dosi somministrate nel Paese sono 85,7 milioni: «È la dimostrazione che i vaccini sono lo strumento fondamentale per chiudere questa stagione così drammatica e aprirne una diversa».

L’opportunità

Consapevoli del fatto che in tutto questo periodo di crisi si è aperta un’opportunità. Quale? «Tutti hanno capito che il servizio sanitario nazionale merita investimenti, quindi è il momento di aprire una grande stagione di investimenti». Fermo restando, ha precisato il ministro, «che è il diritto alla salute che dobbiamo garantire a decidere cosa c’è scritto nelle tabelle degli uffici di bilancio, e non il contrario».

«La sanità non è un costo»

Quindi, «basta immaginare la sanità come un costo, ma pensiamo che ogni euro che si investe nella salute delle persone è il più grande investimento sulla qualità della vita». È l’insegnamento del Covid, considerato che «nel 2019 trovammo una legge di bilancio con un miliardo in più sul fondo sanitario nazionale, nella successiva riuscimmo a prevedere un incremento di due miliardi». Poi arrivò il Covid e «stanziammo dieci miliardi, e nel 2021 con il Pnrr altri venti miliardi in un colpo solo». Insomma, «dentro questa crisi drammatica emerge la consapevolezza di dover dire basta ai tagli, e ricominciamo a investire». E ora, «sin dalla prossima manovra di bilancio dobbiamo continuare ad aumentare i soldi per il servizio sanitario nazionale».

Medicina territoriale

Investire, dunque, ma su cosa? «Sulla prossimità, parola chiave della riforma della rete territoriale che dobbiamo costruire». La riduzione dell’offerta ospedaliera senza rafforzare la rete territoriale ha generato difficoltà ovunque, in particolare, ha continuato il ministro, «è diventata drammatica nelle aree interne e del disagio». I medici di base – ha detto Speranza davanti alla platea gremita di iscritti Fimmg - «sono il pilastro su cui costruire il sistema territoriale di assistenza sanitaria».

Il ruol o dei medici

Sono le figure alle quali ora «chiedo di utilizzare tutta la loro capacità di persuasione per spiegare al 15% della popolazione non ancora vaccinata, che coi vaccini ci si contagia molto meno e si riduce quasi del tutto la possibilità di finire in ospedale e nelle intensive». Perché, alla fine, l’unica via per convincere i refrattari al vaccino «è quella di fornire con trasparenza elementi di evidenza scientifica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata