Vaccini dal 15 giugno anche in farmacia: «Tremila al giorno» 

C’è l’intesa con Federfarma per iniziare la somministrazione dei vaccini anti-Covid nelle farmacie dell’Isola dal 15 giugno. E c’è una tregua sul fronte di guerra con i medici di famiglia, con un cessate il fuoco dagli effetti pressoché immediati. Due incontri, uno di mattina, l’altro di sera, tra Regione e parti interessate, che rappresentano un concreto passo avanti nel percorso aperto dalla pandemia.

Farmacie

Ieri negli uffici dell’assessorato regionale alla Sanità, sono stati messi nero su bianco i punti dell’accordo che diventerà ufficiale martedì, con la firma di farmacisti e Regione. «Di fatto è quasi concluso», assicura il presidente di Federfarma Sardegna, Pierluigi Annis a nome dei 300 presidi sardi che hanno fin qui aderito alla campagna vaccinale. La data di partenza è condizionata dalla quantità di dosi destinate alle farmacie. «Ora sono insufficienti a garantire una distribuzione capillare sul territorio», dice Annis, toccando un tasto dolente della campagna vaccinale, ossia l’approvvigionamento. «Noi siamo pronti a fare qualunque tipo di vaccino: ogni collega ha seguito i corsi di formazione dell’Ats, i tutoraggi negli hub o con un professionista abilitato alla vaccinazione. Era necessario intervenire considerate le sacche di popolazione non vaccinate, soprattutto nelle zone periferiche dell’Isola e difficili da raggiungere. Un contributo che può essere quantificatio in almeno tremila vaccini al giorno considerata una media di dieci nelle 300 farmacie aderenti, a cui altre se ne aggiungeranno».

I medici di famiglia

Il fronte di guerra sembra essersi chiuso ieri sera, con il tentativo di mediazione fatto dal presidente dell’Ordine dei medici Giuseppe Chessa che, nella sede di Cagliari, ha messo attorno al tavolo i sindacati di categoria e il commissario straordinario Ats Massimo Temussi. I medici di base son partiti lancia in resta, decisi a far valere le loro ragioni e soprattutto a far passare il messaggio che «noi non siamo dall’altra parte della barricata» e che nell’interesse primario del paziente ci deve essere «un’alleanza strategica con la Regione nel perseguimento di un obiettivo comune». Per Chessa «è stato un incontro proficuo e produttivo», poi se pace sarà lo si vedrà nei fatti e da quanto durerà la tregua. «Il commissario ha preso l’impegno formale di seguire passo passo la situazione e intervenire a risolvere le difficoltà che si dovessero presentare», aggiunge Chessa. Quindi sparisce la minaccia di sanzioni disciplinari sui medici di base e cadono le accuse di assenteismo nella campagna vaccinale alimentate da «numeri falsati ed errati conteggi» dovuti allo stesso sistema operativo messo in piedi dalla Regione. In particolare Ats interverrà per semplificare i disagi dei medici di famiglia nella logistica e agevolarli nella vaccinazione a domicilio degli allettati (ancora 1300), «dovere – precisa Umberto Nevisco, Fimmg – che deriva dalla deontologia e non dal contratto».

Lo scenario

La portavoce della Rete sarda difesa Sanità pubblica, Claudia Zuncheddu, rimarca: «L’attacco e il tentativo di criminalizzazione dei medici di medicina generale, da parte dell’assessore della Sanità, è ingeneroso e poco responsabile. La politica, inoltre, non può persistere nell’ignorare i problemi: a tutt’oggi, in Sardegna, sono oltre 100 le comunità prive di medico di base. Un taglio al diritto alla salute e un aggravio sui servizi per le emergenze, dalle guardie mediche al 118. È compito dell’assessorato alla Sanità bandire le sedi vacanti e attribuire le titolarità dal 2018 al 2020».

