«Vaccini ai turisti? Solo dopo i sardi» 

Si potrà fare il richiamo del vaccino in vacanza? La confusione è massima tra le Regioni, al momento manca una linea certa e univoca, e il dubbio sta condizionando i turisti italiani in questo momento caldo che dovrebbe registrare il boom di prenotazioni per l’estate. Mentre alcuni governatori hanno già fatto fughe in avanti e altri hanno detto “no”, dunque la gente si organizzi le ferie incastrandole bene con la data delle seconde dosi di tutta la famiglia (e il rischio che molti diano la precedenza alla villeggiatura e saltino l’iniezione è alto) in Sardegna, dalla presidenza fanno sapere che nonostante le evidenti difficoltà dovute ai grandi numeri, non c’è una chiusura all’ipotesi, ma «molto dipende da un accordo con il generale Figliuolo per l’invio di un congruo e adeguato quantitativo di dosi extra» rispetto a quelle necessarie per i sardi.

In ordine sparso

Ancora una volta le Regioni vanno in ordine sparso. Per dire, Giovanni Toti (Liguria) e Alberto Cirio (Piemonte) hanno già firmato un’intesa che prevede la reciprocità di somministrazione agli abitanti dei due territori che si spostano tra mare e montagna, a condizione che «il soggiorno sia a scopo turistico». Il protocollo è stato inviato al commissario per l’emergenza e se ci sarà l’ok da Roma si partirà immediatamente. Luca Zaia (Veneto) sta programmando un gioco di incastri strategici: «Stiamo cercando di non fissare i richiami nelle due settimane centrali di agosto, in modo che i cittadini abbiano meno vincoli possibile, lasciando spazio invece a chi decide di prenotare la prima dose in quel periodo». Inoltre, la Regione vaccinerà dai prossimi giorni gli operatori turistici di qualsiasi età, circa 74mila persone, con il Johnson & Johnson. Ancora, Eugenio Giani (Toscana), è in sintonia con Christian Solinas: «Se si crea un meccanismo compensativo dei vaccini tra le regioni, visto che ancora non abbiamo dosi illimitate, siamo pronti a mettere a disposizione i vaccini per gli italiani che vengono in vacanza da noi. Però tutto deve essere legato a un disegno coerente a livello nazionale».

Il presidente di Federalberghi dell’Isola, Paolo Manca, ha rilanciato l’allarme: «Dobbiamo assolutamente evitare di creareaspettative non realizzabili, e allo stesso tempo ora non bisogna innalzare barriere virtuali alleprenotazioni turistiche con un’errata comunicazione. Le istituzioni si esprimano subito con chiarezza».

La campagna

Secondo il monitoraggio del Governo, in ventiquattr’ore le dosi somministrate in Sardegna sono aumentate di 14.270 unità, complessivamente sono state inoculate solo l’85,9% di quelle ricevute, siamo sempre ultimi nella classifica, la media italiana è al 93,8%, ma segniamo la migliore performance ogni 100mila abitanti, 978. «Registriamo un continuo miglioramento», dice il governatore, «ora è fondamentale spingere verso il traguardo della piena immunizzazione». Dice l’assessore alla Sanità Mario Nieddu: «Un risultato che dimostra l’impegno e la capacità del nostro sistema sanitario».

I medici di base

Intanto, dopo l’ennesimo scontro tra Ats e medici di famiglia sulla partecipazione alla campagna vaccinale, se da un lato qualcosa si è sbloccato – diversi professionisti che non erano riusciti a prenotare e ritirare le dosi adesso ce l’hanno fatta – dall’altro il commissario straordinario Massimo Temussi ricorda che, secondo le indicazioni dell’assessorato alla Sanità, entro sette giorni i medici di base devono concludere la vaccinazione di circa 1.500 pazienti fragili allettati, e chi si chiama fuori (dato che si tratta di un obbligo imposto anche da ministero e dagli accordi specifici) rischia sanzioni e la denuncia al collegio arbitrale regionale.

Secondo l’Azienda per la tutela della Salute sono diversi i casi in cui malati cronici o anziani allettati hanno contattato l'ufficio del commissario per chiedere come fare per essere vaccinati, a causa della mancata adesione alla campagna da parte del proprio medico di base.