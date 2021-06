Vaccini ai turisti in arrivo nell’Isola, le dosi non bastano 

I turisti, ma non solo loro. Il tradizionale senso dell’accoglienza dei sardi, per quanto riguarda le vaccinazioni anti Covid-19 a residenti in altre regioni che trascorrono le ferie nell’Isola, si estende anche a chi è qui per lavoro e subito all’Ats fanno i conti: «I vaccini per i non sardi, chi ce li dà? Non solo si rischia di non riuscire a immunizzare i turisti e chi è nell’Isola per lavoro, quest’estate», sospira Massimo Temussi, commissario dell’Azienda tutela salute Ats della Regione, «ma anche di esaurire le dosi per i sardi, che già sono da riprogrammare».

La programmazione

Il commissario per l'emergenza, il generale Figliuolo, ha annunciato un taglio nazionale del 5% delle forniture di Pfizer, «ma alla Conferenza delle Regioni è stato detto che sarà molto più incisivo», dice Temussi. Dunque, in un’Ats in cui già si pensa di riprogrammare (significa ritardare) «i vaccini per i sardi a causa dei tagli, ora c’è il problema dei trasfertisti e dei turisti, che quest’anno saranno soprattutto italiani. Se dobbiamo vaccinarli per la seconda dose», fa notare Temussi, «abbiamo bisogno che la struttura di Figliuolo ci anticipi le dosi, non che ce li restituisca nei prossimi mesi, altrimenti presto non avremo più vaccini né per i sardi né per gli altri».

Le condizioni

Tutto è iniziato con la risposta della struttura commissariale per l’emergenza a un chiarimento chiesto dalla Regione. La squadra di Figliuolo ha comunicato che saranno immunizzati in Sardegna solo i turisti o i lavoratori in trasferta che attendono la seconda dose, e a due condizioni: permanenza nell’Isola per almeno due settimane e prima dose inoculata quaranta giorni prima.

Le difficoltà

I problemi non mancano. Con questi “chiari di luna” nelle forniture, specialmente ora che il VaxZevria (di AstraZeneca) è riservato a chi ha compiuto i sessant’anni di età, anche una dose in meno di Pfizer fa la differenza. Invece saranno tante di meno. I tagli alle spedizioni annunciati per l’estate rischiano di mettere in seria difficoltà l’Ats per quanto riguarda le scorte. Ogni iniezione per il “richiamo” fatta a un turista o a un residente in altra regione qui per lavoro, rischia di essere negata a un sardo.

“Partite di giro”

Non rassicura ciò che Figliuolo ha dichiarato di recente, come dimostra la preoccupazione di Temussi, suo omologo all’Ats. Figliuolo aveva detto che sì, la vaccinazione nei luoghi di vacanza sarebbe stata un’eccezione e limitata alla seconda dose se la prima è in scadenza, ma che la struttura commissariale è disponibile a riequilibrare le dosi inoculate ai non residenti. Con una precisazione: «Qualora informata con adeguato preavviso». Difficilmente accadrà, per i turisti e i lavoratori in trasferta che si presenteranno al quarantesimo giorno chiedendo il “richiamo”, a meno che non si voglia vanificare il loro ciclo vaccinale rifiutando la dose. E poi, fa notare l’Ats, «c’è la questione del quando: se per i non sardi ci saranno immediate e congrue forniture extra di Pfizer è possibile», conclude Temussi, «ma se le invieranno tra mesi, in Sardegna non avremo più dosi per l’estate».

