«Vaccini ai turisti, dateci più dosi»  

Sono già tanti, racconta Maurizio Marcias, i turisti che si presentano direttamente nei centri vaccinali chiedendo di poter avere la seconda dose. «E noi li abbiamo vaccinati – spiega il responsabile della campagna di immunizzazione di Ats –. È anche un problema etico: non ce la sentiamo di interrompere un ciclo vaccinale quando si rivolge a noi un turista al 41esimo giorno dopo la prima dose». Per non parlare dei sindaci, poi. Tanti gli amministratori dei centri costieri che si sono rivolti al Servizio Igiene e profilassi dell’Asl di Cagliari: chi è in vacanza qui da noi può fare il richiamo o è costretto a rientrare a casa? «Stanno ponendo il problema», dice Gabriele Mereu, responsabile del servizio di sanità pubblica. «È fondamentale fare in modo che coloro che vengono in Sardegna per trascorrere le vacanze possano ricevere la seconda dose. Obiettivamente è uno sforzo immane, ma è interesse di tutti, anche delle nostre comunità, che le persone che circolano siano vaccinate». Dosi anche in vacanza, dunque, «ma a condizione che la struttura commissariale le reintegri», avvisa Maurizio Marcias.

È quanto ha chiesto formalmente l’assessorato alla Sanità nella lettera inviata alla struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo. Il commissario, d’altronde, nei giorni scorsi ha sollecitato le Regioni a fare i richiami ai turisti. La Sardegna è disponibile, ha assicurato il presidente Christian Solinas, «ma questo non deve andare a svantaggio dei sardi che devono fare la prima e la seconda dose». Inoltrata la richiesta di reintegro delle dosi impiegate, si è in attesa di una risposta. «L’auspicio è che la struttura commissariale risponda positivamente, anche perché – dice il responsabile della campagna di immunizzazione – già ci vengono fornite meno dosi di quelle che siamo in grado di inoculare: abbiamo creato un’architettura organizzativa che può fare 22, 23 mila vaccini al giorno, ma oggi la struttura commissariale ce ne fornisce 15,16mila. Se ci dessero quanto ci serve, arriveremmo probabilmente tra le prime quattro o cinque regioni d’Italia per numero di vaccini fatti. Noi siamo disponibili a mettere in campo le nostre risorse umane, chiediamo solo una cosa: dateci i vaccini».

Garantire il richiamo a chi è qui in vacanza è dunque necessario. «Abbiamo visto cosa sta succedendo in Inghilterra», avverte Gabriele Mereu. «Hanno vaccinato una larga fascia di popolazione con una sola dose e oggi si ritrovano con un aumento esponenziale dei contagi che ha costretto il governo a prorogare la chiusura di quattro settimane. Ecco, sappiamo che una dose non è sufficiente e oltretutto è stato dimostrato che il vaccino agisce contro le varianti Delta, sudafricana e inglese solo dopo il richiamo». Siamo in attesa di una risposta, sottolinea. «Credo che le soluzioni si possano trovare: non dimentichiamo che la sanità militare sta dando un grossissimo contributo, e intanto abbiamo creato una rete virtuosa tra i grandi hub, i medici di famiglia, i centri vaccinali comunali. Sarà la politica a decidere la strategia, cioè chi si dovrà occupare delle vaccinazioni nelle località di vacanza, ma dal punto di vista della sanità pubblica sarà un passo fondamentale per mettere in sicurezza la popolazione. I vaccini che impieghiamo, però, devono essere reintegrati». Va salvata l’estate, e va messo in sicurezza il «graduale» ritorno alla normalità. «Dobbiamo ricordarci tutti che questo virus è infido, colpisce alle spalle, nel momento in cui tu pensi di essere tranquillo lui ti aggredisce». Il governo, però, pensa che da metà luglio potremo levare la mascherina all’aperto. «Consiglio di tenerla comunque sempre in tasca, le situazioni in cui si creano assembramenti sono tante, dalle vie affollate della passeggiata alle resse attorno ai tavolini. In questi casi è necessario indossarla».

