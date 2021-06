Vaccini ai dodicenni, martedì il via 

La prima iniezione sarà fatta martedì. Da quel giorno, in Sardegna la campagna di vaccinazione anti Covid-19 scende di un altro gradino per quanto riguarda l’età, perché sarà l’esordio della fascia dai 12 ai 16 anni. Più in particolare, ad avere diritto alla dose di immunizzante saranno i ragazzi nati negli anni dal 2005 al 2009. Sono le indicazioni giunte dalla struttura commissariale per l’emergenza guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. A partire dal 29 giugno, dunque, nell’Isola si vaccinano i giovanissimi, che devono prenotare la prima somministrazione su Internet attraverso il sistema di Poste italiane. L’indirizzo Internet è prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Restano validi i sistemi di prenotazione che già si utilizzavano per le altre fasce d’età: i ragazzi tra i 12 e i 16 anni della Sardegna possono anche telefonare al call center, il cui numero è 800.009.966, tutti i giorni dalle 8 alle 20. Un’altra possibilità di prenotazione è offerta dagli Atm degli uffici postali (dunque, i Postamat) oppure si può chiedere la prenotazione ai portalettere.

I dati in Sardegna

Per quanto riguarda tutte le fasce d’età ammesse alla campagna di vaccinazione contro il virus del Covid-19, nell'Isola sono 805mila le prenotazioni confermate, delle quali 442mila per la prima somministrazione. Oltre la metà della popolazione sarda, precisamente il 54%, ha ricevuto la prima dose e il 29,4% ha completato il ciclo vaccinale: quasi uno su tre. Nella giornata di martedì sono state inoculate 19.238 dosi e ieri sono state consegnate all’Isola altre 88mila dosi di vaccino Pfizer. Questo consente di proseguire senza interruzioni la campagna di vaccinazione, che più volte ha subito rallentamenti a causa dei ritardi nelle forniture, oltre che dei continui dietrofront per quanto riguarda le fasce d’età cui destinare VaxZevria, il farmaco di AstraZeneca, ora riservato agli over sessanta.

Paura per le forniture

Fra il 30-50% di taglio alle forniture di fiale di Pfizer all'Italia paventato dalle Regioni a luglio, e il 5% ammesso dal commissariato per l'emergenza, si misura intanto la distanza tra chi teme di dover rallentare la vaccinazione di massa e chi conferma ancora una volta l'obiettivo dell'80% immunizzato entro settembre. Diversi governatori lanciano l'allarme sulla penuria del farmaco più utilizzato per le inoculazioni. Per giugno sono arrivati 15,3 milioni di dosi (13,2 di Pfizer e il resto di Moderna), ricorda la struttura commissariale. Per luglio ce ne saranno circa 14,5 milioni tra i due farmaci, «che assicureranno anche le vaccinazioni eterologhe» di chi ha avuto AstraZeneca come prima dose, assicurano dal Commissariato. «La differenza tra le consegne di giugno e quelle di luglio sarà di 0,8 milioni di dosi, pari al 5% circa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Noi pediatri di tutta l’Italia dobbiamo lamentare il fatto che, a tre mesi dalla sigla del Protocollo d'intesa, ancora non abbiamo le dosi di vaccino e in troppe regioni mancano gli accordi attuativi