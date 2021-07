Vaccini ai docenti,  il ballo dei numeri Solinas: sono l’80% 

Sulle vaccinazioni a docenti e personale scolastico scoppia la guerra dei numeri tra Regione e Governo. Secondo l'assessorato regionale della Sanità è del 78,9 la percentuale dei dipendenti vaccinati in Sardegna. Per i vertici di viale Trento sarebbe sottostimato il dato registrato nell'ultimo report nazionale che pone l'Isola attorno al 66,7%. Una discrepanza legata alla modifica del piano di vaccinazione nazionale dei mesi scorsi: «con l'accantonamento delle priorità per categorie professionali e l'apertura della campagna per fasce d'età, molti insegnanti non ancora vaccinati nella precedente fase hanno ricevuto la dose successivamente, registrandosi esclusivamente secondo la propria fascia d'età, restando quindi fuori dal dato per categoria», chiarisce ancora la Regione.

I numeri

Incrociando i dati forniti dal ministero con quelli delle tessere sanitarie dei vaccinati, viene alla luce come su 34.776 persone in organico nelle scuole dell'Isola, 27.430 hanno ricevuto almeno una dose. «La Sardegna dunque è in linea con gli obiettivi», sottolinea il governatore Christian Solinas. «Vogliamo che a settembre la scuola possa riprendere in sicurezza e finalmente con la certezza e la stabilità delle lezioni in presenza».

Gli ostacoli

«Nell'Isola nella prima fase della campagna rivolta al personale scolastico abbiamo scontato la forte diffidenza verso il vaccino AstraZeneca, che ha comportato un inevitabile rallentamento», afferma l'assessore della Sanità Mario Nieddu. «Siamo stati in grado di recuperare, ma occorre ancora uno sforzo. Indubbiamente il taglio alle consegne di questo mese non aiuta. Il nostro sistema continua ad avere un potenziale superiore rispetto alle scorte e lo dimostra l'accelerazione che ci ha portato al 90% di dosi somministrate su quelle ricevute. Dall'altra parte l'appello è a tutto il personale scolastico non ancora vaccinato».

Il dato nazionale

Al 2 luglio la media nazionale del personale scolastico che ha ricevuto la prima dose e la dose unica (il vaccino J&J) è pari all’85%, con alcune Regioni — come la Campania e il Friuli Venezia Giulia — che hanno raggiunto il 100%, altre — Lombardia, Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Puglia — che superano il 90% e altre ancora nettamente al di sotto della soglia dell’80%, come la Provincia autonoma di Bolzano (61,4%), Sardegna (66,7%) Sicilia (56,4%). La percentuale di immunizzati (che abbiano quindi ricevuto la dose unica di J&J o le due dosi degli altri vaccini) tra il personale scolastico come media nazionale è pari al 73%.

A scuola in sicurezza

«La scuola deve essere una priorità e l’avvio del nuovo anno scolastico deve avere un’unica parola chiave. sicurezza. Non si può pensare di riaprire le scuole a settembre senza aver pianificato azioni concrete in grado di dare garanzie di sicurezza sanitaria». Lo rimarca Piero Comandini, esponente del Pd in consiglio regionale con una mozione a firma di tutto il gruppo consiliare dove si impegna il presidente Solinas a prevedere un protocollo di sicurezza per la riapertura delle scuole.

