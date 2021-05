Vaccini a chi è nato fino al 1970 Ma l’Isola è ultima 

Contrordine, ora in Sardegna per fare il vaccino si possono prenotare tutti i nati fino al 1970, e chi l’ha fatto ha visto quanto è semplice ed efficiente il nuovo sistema di Poste italiane. Ieri mattina un boom di adesioni, in mezz’ora diecimila sardi si sono registrati e hanno scelto luogo, data e ora. Adesso bisogna mettere il turbo alla macchina, perché l’Isola è ultima in Italia per dosi somministrate rispetto a quelle ricevute (il 79,4%, contro una media nazionale dell’88,4%). Intanto ieri al Binaghi, l’hub di riferimento per tutta l’Isola, sono arrivate altre 28mila dosi di AstraZeneca e 4.400 di Johnson & Johnson.

Il sistema

La comunicazione iniziale da parte della Regione, giovedì sera, diceva che dalle 12 del giorno successivo si sarebbe partiti con i nati fino al ‘63, ma ieri mattina tra gli altri over 50 c’è chi ha provato comunque a registrarsi, ci è riuscito e ha fatto passaparola con parenti e amici. In pochissimo tempo, gli slot a disposizione, da lunedì in poi, si sono riempiti. La piattaforma ha accettato tutti gli ultracinquantenni (come nel resto d’Italia), e nel pomeriggio l’assessorato alla Sanità ha diffuso una nota parlando di «esordio positivo» e di «test superato»: di conseguenza si è «immediatamente optato per un ulteriore ampliamento della platea, estendendo la possibilità di prenotazione a a partire dal 1970, e a salire verso le altre fasce d’età».

Le prenotazioni si possono fare sul sito prenotazioni.vaccinicovid.gov.it – si inserisce il numero della tessera sanitaria, il codice fiscale, si seleziona l’opzione preferita, poi si inserisce un codice ricevuto via sms ed ecco immediatamente la conferma. Ancora: agli Atm degli Uffici postali; al call center 800009966 (tutti i giorni dalle 8 alle 20) e, dal 18 maggio, tramite i portalettere.

Ricapitolando, al momento possono iscriversi sulla piattaforma gli over 80 (nati fino al 1941);nati dal 1942 al 2004 che rientrano nella categoria "elevata fragilità" (la lista si trova all’allegato 1 di Sardegnasalute.it); i nati dal 1942 al 2004 con diabetemellito;nati dal 1961 al 1970 affetti da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppareforme severe di Covid-19 (Allegato 2, elenco 1 del portale); nati dal 1942 al 1970 che non rientrano nelle precedenti categorie.La Regione ricorda che gli iscritti nel vecchio portale devono registrarsi nuovamente su quello attualmente in funzione.

Il ritardo

«È un bene che finalmente qualcosa si muova, va meno bene il fatto che, come sempre, arriviamo in ritardo rispetto a tutte le altre regioni. In Piemonte, solo per fare un esempio, sono già programmate per metà giugno le pre-adesioni della fascia d'età tra i 16 e i 29 anni. Qui sarebbe utile se Regione e Ats mantenessero le stesse decisioni e regole almeno per un giorno di fila», sottolinea il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale Francesco Agus. «Ci sono ancora una marea di problemi e casi in sospeso, altri ne creerà il fatto che chi si era già iscritto alla piattaforma della Regione ma non aveva ancora l'appuntamento dovrà ripetere la procedura: ci chiediamo a cosa si sia lavorato in queste settimane». (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

I centri dove ci si può prenotare: a Cagliari il Policlinico, il Brotzu, la Fiera; l’hub di Quartu, i Pvt di Carbonia e di Iglesias; Lanusei; a Nuoro al Ciusa e al Maccioni; all’hub di Olbia; in quello di Oristano; al Pvt di San Gavino; a Sassari all’Aou e al Promocamera; ad Alghero alla palestra Mariotti e al padiglione fieristico di Ozieri.