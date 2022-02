Vaccinazioni, quota record 

Nel Nuorese è boom di vaccinazioni. Oltre il 90 per cento dei residenti ha già ricevuto la terza dose. Un traguardo importante per una capillare copertura anti Covid. «Siamo oltre il 90 per cento della popolazione vaccinabile, escludendo cioè chi non può fare il vaccino e chi ha avuto il Covid», specifica il direttore generale della Asl, Paolo Cannas. I margini di miglioramento sono possibili per i piccoli perché i bambini tra i cinque e gli undici anni che hanno fatto il vaccino non vanno oltre il 60 per cento. «Possiamo fare meglio, è importante che anche i bambini siano vaccinati per la tutela della famiglia e della popolazione», aggiunge Cannas rivolgendo un appello ai genitori.

Il trend

Il balzo registrato nelle inoculazioni è evidente se si scorrono i numeri degli ultimi mesi. A ottobre vengono eseguiti 9 mila vaccini di cui 2500 terze dosi. A novembre si fa meglio: 18 mila vaccini di cui 14 mila terze dosi. Si raddoppia a dicembre con 37.600 vaccini di cui 33 mila terze dosi. A gennaio il traguardo dei 39 mila vaccini di cui 32.600 terze dosi. Quota a cui vanno aggiunte le tremila inoculazioni degli Open day in vari centri della provincia. Una performance che imprime, di fatto, una svolta. «Bisogna fare i complimenti ai sindaci, alle scuole e anche all’organizzazione che è stata messa a punto nei mesi scorsi. Un lavoro enorme con un’accelerata a gennaio ma abbiamo trovato una macchina che ha funzionato benissimo: merito di chi l’ha organizzata prima», commentano Cannas, alla guida della Asl da gennaio, e il neo direttore sanitario Peppino Paffi.

Orario ridotto

«I dati raggiunti significano che la curva diminuisce e non ha senso tenere aperto anche nel pomeriggio l’hub vaccinale di Nuoro», aggiungono. Da ieri, infatti, il centro di via Kandinsky apre solo la mattina. «Si è proceduto alla rimodulazione in base alle prenotazioni che sono state evase, abbiamo utilizzato in maniera più razionale il personale che sarà impegnato in altre attività come il tracciamento e i tamponi. Ma qualora servisse riapriremo il centro tutto il giorno», sottolineano Cannas e Paffi. Per tutto il mese di febbraio l’hub apre, perciò, dalle 8.30 fino alle 13. Per i bambini vaccinazioni confermate nella giornata di domenica, sia mattina che pomeriggio, per tutto il mese.