Vaccinati e guariti, immunità di gregge entro settembre 

Entro lunedì saranno due milioni le dosi di vaccino somministrate nell’Isola, mentre sono ben oltre 800mila i sardi che hanno fatto anche il richiamo. «Dobbiamo raggiungere all’incirca altre 600mila persone e contiamo di arrivare all’80% della popolazione immunizzata entro la seconda metà di settembre», dice Gabriele Mereu, igienista responsabile di vaccinazioni e profilassi a Cagliari e nel Sud Sardegna.

Le difese naturali

Un obiettivo al quale fin da ora stanno contribuendo i 56mila guariti dal Covid, coloro che una volta superata l’infezione o la malattia hanno un’immunità naturale. «È come se avessero fatto la prima dose, e infatti a tempo dovranno farne un’altra, ma indirettamente – sottolinea il dottor Mereu – stanno contribuendo al raggiungimento di quel traguardo collettivo». Un traguardo che si chiama immunità di gregge, ovvero lo scudo protettivo garantito dalla comunità immunizzata ai non vaccinati. Ma perché è necessario raggiungere e superare questa soglia? «Perché dobbiamo raggiungere un grado di protezione ottimale, in maniera tale che il virus trovi meno persone non immunizzate, e quindi meno persone in cui si possa replicare e meno persone che gli danno modo di trasmettersi. Se avessimo avuto già ora quella copertura, il virus avrebbe circolato di meno».

Dopo Wuhan

Ma potrà davvero bastare, per raggiungere l’immunità di gregge, l’80% di copertura? «Diciamo che è l’obiettivo minimo perché magari potrebbe anche salire all’85. Fissare la soglia può diventare un esercizio inutile perché dipende dalla capacità di trasmissione del virus. Ricordate? Col virus di Wuhan bastava il 60%, perché l’indice di trasmissibilità R0 era molto basso, pari a 2,3; tante cioè le persone che in media un soggetto infetto poteva contagiare. Con la variante inglese l’indice R0 era salito a 5, quindi si diceva che l’immunità di gregge sarebbe dovuta essere del 70, 75%. Adesso ci troviamo davanti alla variante Delta che ha un indice di trasmissibilità elevatissimo, tanto che un infetto può contagiare otto, dieci persone; di conseguenza cresce anche il livello di copertura ottimale».

Una brutta bestia

L’R0, va ricordato, è un parametro che in pratica indica la capacità di riproduzione di un’infezione quando ancora non ci sono misure di contrasto. «Il virus a briglie sciolte, insomma, in assenza di vaccini, isolamento eccetera – spiega Gabriele Mereu -. Se si considera che nei mesi scorsi, con la mascherina e il distanziamento abbiamo evitato influenza, pertosse, morbillo, rosolia, parotite e pneumococco; mentre contro questo coronavirus stiamo pure vaccinando e intanto circola tantissimo: cosa significa? Significa che è una brutta bestia, perché con gli accorgimenti di base abbiamo controllato le altre patologie infettive, ma non questo virus».

