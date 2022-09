Vacanze “verdi” in camper  

Un turismo meno inquinante rispetto a quello in auto, meno legato al periodo estivo e in continuo aumento: sono 20 milioni i turisti itineranti europei in camper e caravan (o roulotte) che generano un fatturato annuo in Europa di circa 23,5 miliardi di euro. Ogni camperista ha una spesa media giornaliera di 80 euro, escluso il carburante. La riduzione dell’impatto ambientale dovuto allo spostamento delle persone e la valorizzazione del territorio in tutte le sue componenti (enogastronomia, patrimonio archeologico e naturalistico, sport) sono proprio gli elementi sui quali si basa la filosofia del “Festival del turismo itinerante e delle attività ludico sportive all’aria aperta” in programma a Sorso sabato 1 e domenica 2 ottobre. La III edizione è organizzata dall’Associazione Camperisti Torres, col patrocinio del Comune di Sorso, della Provincia di Sassari e della Regione Sardegna, oltre al sostegno della Fondazione di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari.

L'anno scorso, nell’edizione dedicata ad Alghero e la Riviera del Corallo sono stati 130 mila i visitatori, la maggior parte italiani. L’attenuazione della pandemia e la ripresa dei viaggi induce gli organizzatori a prevedere che quest’anno saranno in aumento soprattutto i camperisti stranieri. Tanto più che la maggior parte degli arrivi nell’isola si registra nei due porti di Olbia e Porto Torres.

Ecosostenibilità

Una ricerca realizzata qualche anno fa da Paolo Fiamma, del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Pisa, ha dimostrato che le vacanze in camper fanno risparmiare il 32% di CO2 rispetto al classico viaggio con spostamento in auto e pernottamento in una struttura ricettiva. Se la vacanza è di due settimane la percentuale di riduzione sale addirittura al 56%.

Nella XIII edizione del Salone Internazionale del Camper, che si conclude oggi alla Fiera di Parma, sono stati evidenziati anche i sei accorgimenti che consentono di viaggiare in modo sempre più eco-friendly: installare pannelli solari sul tetto del camper, scegliere lampadine a basso consumo energetico, usare dispositivi per il risparmio di acqua, risparmiare carburante tenendo sotto controllo il peso dei bagagli, portare con sé la bicicletta e montare condizionatori d’aria con gas eco-sostenibile.