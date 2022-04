Vacanze pasquali, partenza con cautela 

Fornelli quasi pronti per essere accesi, anche se le prenotazioni in vista delle feste pasquali in alcuni locali del Sinis ancora tardano ad arrivare nonostante manchino appena due settimane. E chissà invece se la possibilità di sposarsi a pochi metri dal mare cristallino del Sinis, per gentile concessione del Comune di Cabras, a partire da quest’estate permetterà alle strutture ricettive del territorio di ospitare anche banchetti nuziali.

Una lenta ripartenza

La stagione estiva, che da sempre si anticipa in occasione della Pasqua, per ora non decolla per tutti. «In vista di Pasqua e Pasquetta non abbiamo tante prenotazioni - spiega Carlo Picconi, titolare dell’hotel e ristorante Sa Pedrera, sulla strada provinciale che da Cabras e Oristano porta alle spiagge - Qualcuno invece ha già prenotato per il ponte del 25 aprile. Tra aumenti di ogni tipo e la primavera che non arriva le persone forse preferiscono uscire di casa dopo Pasqua». Riguardo invece la possibilità di convolare a nozze in spiaggia Picconi non ha dubbi: «Per noi sarà un nuovo trampolino di lancio. Un modo per essere scelti per festeggiare dopo la cerimonia visto che siamo vicinissimi al mare».

Le preoccupazioni

Nel ristorante S'Acqua Mala, a Maimoni, per ora regna tanta preoccupazione. Si sfoga il titolare Ivo Porru: «Abbiamo deciso di aprire le prenotazioni per Pasquetta proprio ieri - ha detto - Ora aspettiamo di capire cosa succederà, ma questa volta sono ancora più preoccupato nonostante la pandemia alle spalle. Gli aumenti delle materie prime e il caro prezzi in generale non ci aiutano. Abbiamo dovuto per forza aumentare i prezzi per evitare di lavorare gratis». Sui matrimoni lungo il Sinis Ivo Porru è invece fiducioso: «Potrebbe sicuramente aiutarci nei periodi morti, quindi aprile, maggio, una parte di giugno e ottobre. Mesi in cui i turisti sono pochi. Ben venga tutto ciò che ci consente di lavorare e che crea indotto economico».