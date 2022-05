Vacanze naturiste, numeri in crescita Verso una Rete sarda 

Non solo bagni di sole, insomma, ma anche trekking sui sentieri verdi, indossando solamente scarponi e zainetto. Ci sta lavorando l’associazione di promozione sociale Anita che si occupa di naturismo da 50 anni. «Con il progetto nazionale dei Distretti locali del turismo naturista, – spiegano Giuseppe Ligios e Sergio Cossu, del direttivo nazionale – si punta a contribuire allo sviluppo di una economia indotta intorno ai luoghi della pratica della nudità». I numeri sono importanti: il turismo naturista coinvolge oltre 500mila italiani, «ma solo il 30 per cento – aggiungono i rappresentanti sardi dell’associazione - trascorre le vacanze in Italia, portando in dote un fatturato di circa 54 milioni di euro».

La prima spiaggia sarda dove i naturisti si sono potuti spogliare liberamente, sentendosi benvoluti, è stata istituita nel 2018 a Piscinas sud, nel Comune di Arbus. L’anno successivo, il Comune di Sassari ha messo a disposizione una parte della selvaggia Porto Ferro, sotto la torre aragonese. Di recente anche San Vero Milis ha detto sì al turismo naturista istituendo la spiaggia autorizzata di Is Arenas-Is Benas, a sud della pineta. Alghero è pronta a seguire l’esempio. Ma nell’Isola ci sono diversi tratti di costa conosciuti da sempre per la pratica del naturismo: la sfida sarà ora creare una rete ufficiale delle spiagge e dei sentieri, come già accade in altre regioni d’Europa.

L’economia della libertà

In Europa si stimano circa 20 milioni di turisti che praticano il naturismo, olandesi e francesi in testa. Il Comune di Alghero è impegnato a individuare una spiaggia adatta a loro. L’assessore al Turismo Alessandro Cocco riferisce che già da questa estate si potrebbe istituire il primo litorale naturista della Riviera del Corallo. Due le ipotesi: la spiaggia di Mugoni, nel cuore del Parco naturale di Porto Conte, o le calette tra Fertilia e le Bombarde.

Non è un ghetto

«Non sarà una riserva indiana o un ghetto, – assicura l’assessore Cocco – ma un litorale aperto a tutti. Solo verrà indicato a chiare lettere che in quell’area si pratica il naturismo». Le zone vengono individuate dai comuni attraverso il loro inserimento nei Piani di utilizzo dei litorali e adeguatamente segnalate con apposita cartellonistica, così come prevede l’articolo 36 della Legge regionale 16 del 2017. «È importante far capire che le spiagge naturiste sono aperte a tutti», riferisce Sergio Cossu. «Le cose esclusive non ci piacciono ed è altrettanto essenziale che questi litorali siano inseriti in contesti naturalistici protetti. Parliamo, infatti, di un turista alto-spendente – avverte – attento all’ambiente e interessato alla cultura e all’enogastronomia». Giuseppe Ligios fa sapere che i tour operator stanno facendo pressing per uno sviluppo dell’offerta sarda che non si dovrà limitare alla sola spiaggia praticabile senza il pericolo di incappare in pesanti sanzioni per “atti osceni in luogo pubblico”. «Il Codice Rocco degli Anni ‘30 sul comune senso del pudore è ancora in vigore, – prosegue – ma per fortuna il reato è stato depenalizzato nel 2016. Due sentenze di Cassazione hanno già affermato che la semplice nudità non costituisce reato. In ogni caso noi come associazione abbiamo attivato un fondo per sostenere chi dovesse incappare nelle multe, salatissime».

La tre giorni di Arbus

Ora che anche la Sardegna, pezzo dopo pezzo, sta costruendo il proprio puzzle di spiagge per naturisti, il secondo passo sarà istituire un distretto tra Comuni, «in vista della costituzione della prima Rete sarda delle spiagge e dei sentieri da percorrere nudi», precisa Sergio Cossu. A settembre, intanto, il territorio di Arbus ospiterà il primo Festival naturista, tre giorni tra arte e nudità nel piccolo borgo minerario.

