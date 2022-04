Vacanze in tempo di guerra, l’Isola tra le mete più ambite 

La speranza è che tornino gli italiani arrivati l’anno scorso. «Otto milioni su dieci milioni di presenze, era andata anche meglio del 2019. Quest’anno confidiamo che, nonostante il caro bollette e il caro trasporti, gli italiani continuino a scegliere la Sardegna come destinazione». Quanto agli stranieri, l’attesa è di un +25% rispetto al 2021, quando il flusso dall’estero si era ridotto causa Covid. «Quest’anno faremo 5 milioni di stranieri e 8 milioni di italiani. Arriveremo a 13 milioni di presenze. Non sono i 16 milioni di prima del Covid, però stiamo recuperando». Queste le prospettive, sottolinea Paolo Manca, «sempre che la situazione congiunturale non peggiori. Non è trascurabile il fatto che rispetto a un anno normale le prenotazioni sono rimborsabili: vuol dire che, se succede qualcosa, i clienti cancellano e noi rimaniamo col cerino in mano».

Allungando l’orizzonte temporale all’estate ecco il campanello d’allarme: 8 su 10 taglieranno la durata delle ferie e il budget (studio Confturismo-Confcommercio). «Il caro energia ricade su tutti, e se anche le strutture alberghiere si adatteranno a un’importante riduzione del margine di guadagno perché è impossibile aumentare i prezzi, le famiglie avranno comunque meno soldi da spendere», sottolinea Paolo Manca, presidente di Federalberghi. «In tutta Europa, poi, l’incertezza e i timori sul futuro dovuti al conflitto in Ucraina, portano la gente a restare vicino a casa, a scegliere comunque destinazioni vicine. Significa che il ritorno dei turisti stranieri subirà una contrazione e non torneremo ai valori pre-pandemia». Le proiezioni, tuttavia, nonostante il Covid e la guerra, sono positive. «Sarà una stagione migliore di quella del 2021, ma se prima della guerra si prevedeva che avremo segnato il 95% di un anno normale, ora stimiamo l’80%».

È lo strascico del Covid, e ancor più l’effetto della guerra in Ucraina e del carovita. C’è voglia di vacanza, ma le scelte di due italiani su tre saranno orientate da un budget ridotto e dall’esigenza di tagliare la spesa. L’orientamento per la prossima estate s’intravede già con la Pasqua: spostamenti di pochi giorni e destinazioni brevi. Torna dunque il turismo interno, nella propria regione o comunque nel Paese, mentre i viaggi all’estero saranno un lusso per pochi. Un’indagine di Demoskopika dice che nei prossimi mesi il 51% degli italiani andrà in vacanza e che 9 su 10 resteranno nel Paese.

È lo strascico del Covid, e ancor più l’effetto della guerra in Ucraina e del carovita. C’è voglia di vacanza, ma le scelte di due italiani su tre saranno orientate da un budget ridotto e dall’esigenza di tagliare la spesa. L’orientamento per la prossima estate s’intravede già con la Pasqua: spostamenti di pochi giorni e destinazioni brevi. Torna dunque il turismo interno, nella propria regione o comunque nel Paese, mentre i viaggi all’estero saranno un lusso per pochi. Un’indagine di Demoskopika dice che nei prossimi mesi il 51% degli italiani andrà in vacanza e che 9 su 10 resteranno nel Paese.

Il freno sulle spese

Allungando l’orizzonte temporale all’estate ecco il campanello d’allarme: 8 su 10 taglieranno la durata delle ferie e il budget (studio Confturismo-Confcommercio). «Il caro energia ricade su tutti, e se anche le strutture alberghiere si adatteranno a un’importante riduzione del margine di guadagno perché è impossibile aumentare i prezzi, le famiglie avranno comunque meno soldi da spendere», sottolinea Paolo Manca, presidente di Federalberghi. «In tutta Europa, poi, l’incertezza e i timori sul futuro dovuti al conflitto in Ucraina, portano la gente a restare vicino a casa, a scegliere comunque destinazioni vicine. Significa che il ritorno dei turisti stranieri subirà una contrazione e non torneremo ai valori pre-pandemia». Le proiezioni, tuttavia, nonostante il Covid e la guerra, sono positive. «Sarà una stagione migliore di quella del 2021, ma se prima della guerra si prevedeva che avremo segnato il 95% di un anno normale, ora stimiamo l’80%».

Tornano gli stranieri

La speranza è che tornino gli italiani arrivati l’anno scorso. «Otto milioni su dieci milioni di presenze, era andata anche meglio del 2019. Quest’anno confidiamo che, nonostante il caro bollette e il caro trasporti, gli italiani continuino a scegliere la Sardegna come destinazione». Quanto agli stranieri, l’attesa è di un +25% rispetto al 2021, quando il flusso dall’estero si era ridotto causa Covid. «Quest’anno faremo 5 milioni di stranieri e 8 milioni di italiani. Arriveremo a 13 milioni di presenze. Non sono i 16 milioni di prima del Covid, però stiamo recuperando». Queste le prospettive, sottolinea Paolo Manca, «sempre che la situazione congiunturale non peggiori. Non è trascurabile il fatto che rispetto a un anno normale le prenotazioni sono rimborsabili: vuol dire che, se succede qualcosa, i clienti cancellano e noi rimaniamo col cerino in mano».

Natura e territorio

Incrociando le dita, gli stranieri arriveranno stante il confermato gradimento della destinazione Italia nel mondo, con la Sardegna (rileva l’Ipsos) terza regione più ambita dopo Sicilia e Toscana. Arriveranno gli italiani, considerato che solo il 6% tra quelli intenzionati a partire sceglierà una meta all’estero. Il Covid ha già segnato la tendenza alla scelta di una vacanza in relax, a contatto con la natura e la cultura di un territorio. La guerra e il carovita condizioneranno la spesa, «ma dobbiamo sempre tenere presente che le criticità possono trasformarsi in opportunità», avverte Vittorio Gazale, direttore del parco e dell’area marina protetta dell’Asinara.

Le carte da giocare

«Sui costi, per esempio, noi siamo penalizzati più degli altri, ed è per questo che dobbiamo puntare sulla qualità, altrimenti siamo perdenti. Se offriamo le stesse cose di altre regioni, è chiaro che uno preferisce spendere meno e andare altrove. La Sardegna ha però sempre il suo appeal, il vantaggio dato dalle risorse naturali, archeologiche ed enogastronomiche, un prodotto turistico che si configura sempre più come bene d’élite».

Il valore percepito

Tanto più ambito e scelto, spiega Gazale, quanto più se ne cura la qualità. «Esiste una relazione tra quantità della risorsa consumata e qualità dell’offerta: più sono forti i valori ambientali e maggiore è la disponibilità del turista a pagare un prezzo superiore. Per questo non è importante incrementare la quantità venduta, ma è necessario agire sulla costruzione di reti di prodotti e servizi di qualità riconoscibili. La soddisfazione complessiva della vacanza e il valore percepito sono gli indici fondamentali di valutazione dell’esperienza da parte del turista, nell’ottica di un possibile ritorno nella destinazione e perché possa raccontarla e raccomandarla a parenti e amici».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata