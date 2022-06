Vacanze alternative nella casa protetta 

«Visto che non possiamo uscire nel mondo, ospitiamo il mondo a casa nostra». Parte da questo assunto il progetto di ospitalità sociale dell’École de Madame Foile: una casa per donne sofferenti psichiatriche che vuole aprire le porte a coloro che volessero trascorrere una vacanza davvero alternativa. «Il progetto - ha raccontato Veronica Usula, artista e fondatrice della scuola - è nato dall'esigenza di fare conoscere la nostra realtà e anche la nostra casa, ora che abbiamo terminato di restaurarla. È un'apertura verso il mondo: i visitatori che decideranno di passare qualche giorno con noi saranno coinvolti nelle nostre iniziative, nella nostra vita quotidiana e soprattutto potranno partecipare alle esperienze di approccio alle nostre arti, vivendo in mezzo alla natura e condividendo lo stile che contraddistingue l'École».

L’idea

L’École de Madame Foile da una decina d’anni cura il disagio con la creatività e la fantasia. È una vera e propria scuola d'arte: tessitura, filatura e tintura vegetale sono vissute in una opera di ricerca tradizionale e stilistica. Dai suoi telai escono produzioni di alto pregio artistico, risultato dell’inclusione lavorativa e terapeutica delle donne che la frequentano. La ricetta applicata è la pratica del fare collettivo, potente antidoto contro l’esclusione, in tutte le sue forme. Gli spazi che verranno fruiti dai visitatori sono quelli di tutta la casa, vivace e coloratissima, con diversi ambienti tematici e forti espressioni di personalità. «Tutto qui è stato realizzato dal lavoro delle nostre donne, con materiali di recupero da loro rivisitato: dai mobili alle tappezzerie, ai corredi» ha sottolineato l’artista.

L’accoglienza

I visitatori che vorranno approcciarsi all’esperienza condivideranno con le abitanti della casa le varie attività artistiche e laboratoriali, partecipando anche alla preparazione dei pasti e a tutte le attività quotidiane. «Abbiamo voluto concepire così il soggiorno da noi, perché si potesse respirare davvero il clima dell'École, quasi sempre gioioso e festoso. Anche bizzarro, chiaramente, perché vivendo un'esperienza con pazienti psichiatriche si esce al di fuori dei canoni di quella che intendiamo come normalità: qua non c'è nulla di normale, oppure tutto è normale. Almeno secondo noi è tutto normale», ha aggiunto, sorridendo, l’ideatrice del progetto.

La filosofia

L’esigenza fondamentale che ha suggerito all’artista poliedrica e visionaria di lanciarsi in questa avventura è la condivisione e lo scambio: un modo per conoscere le diverse personalità e le varie manifestazioni di approccio alla vita e di relazione con l'altro. «Tutto nasce dal bisogno di mettere in comunicazione sempre più stretta questo mondo parallelo, che è quello dell'École, con il resto dell'universo. È un'occasione di conoscenza reciproca approfondita, perché l'unico modo che si ha per conoscere davvero l'altro è di viverci a contatto. Il desiderio è anche di favorire una dimensione di apertura mentale nei confronti della follia, in una visione artistica e solidale allargata».