Vacanze 2021, l’Isola ci spera 

Le sensazioni degli addetti ai lavori, rafforzate dai numeri, sono positive. La stagione turistica 2021, sebbene in grave ritardo, sta partendo con maggiore slancio rispetto alla precedente grazie alla campagna vaccinale che procede in tutta Europa, a una crescente fiducia dei potenziali vacanzieri e a un sistema di accoglienza ormai rodato nell’Isola, che ha fatto del rispetto dei protocolli sanitari nelle strutture ricettive una sicurezza.

E poi c’è la voglia di vacanza, incontenibile a tutte le latitudini, che sta incoronando la Sardegna come una delle mete più ambite dai prossimi vacanzieri.

Prudenza

Tuttavia, il moderato ottimismo mostrato da albergatori e imprenditori turistici si mescola subito con una buona dose di prudenza: l’interesse di clienti italiani e stranieri potrebbe infatti scemare di colpo se dovesse peggiorare nuovamente il quadro sanitario regionale o se il ventaglio di collegamenti, aerei e marittimi, non dovesse essere talmente ampio da permettere l'arrivo dei turisti.

C’è inoltre da risolvere il capitolo vaccinazioni per il personale di alberghi, campeggi, agriturismi e stabilimenti balneari. Un nodo sul quale le associazioni di categoria stanno battendo da settimane e che per certi versi garantirebbe anche un valore aggiunto all’offerta turistica dell’Isola.

Si parte

«Le prenotazioni e le richieste di informazioni stanno arrivando – conferma Carlo Amaduzzi, presidente regionale di Assohotel –, anche se il prolungamento della zona arancione non ci ha di certo favorito. Da domani saremo pronti a rispondere al telefono fiduciosi che in molti, soprattutto stranieri, possano scegliere la nostra Isola con più tranquillità perché nel frattempo protetti dal vaccino».

Amaduzzi è convinto che le strutture, dopo un anno di esperienza, rispondano agli standard di sicurezza richiesti dalla clientela, ma può comunque essere fatto di più: «Da tempo ci stiamo confrontando con la Regione affinché ci permetta di acquistare ampie quantità di tamponi, da mettere a disposizione sia del personale che della clientela. Sono certo sarebbe un servizio gradito che potrà inoltre aumentare l’interesse per la nostra terra».

Claudio del Giudice, presidente del sindacato balneari della Confcommercio Sardegna, punta sul fattore sicurezza. «Le varianti del virus fanno ancora paura e chi prenota un ombrellone già da ora pretende il rispetto delle distanze e chiede maggiori spazi per godersi le ferie. Insomma, la voglia di vacanza sta esplodendo, ma non si abbassa la guardia illudendosi che il peggio sia alle spalle».

Salto di qualità

Anche Nicola Palomba, di Confindustria Turismo, cerca di ponderare i pro e i contro di questo periodo: «La partenza è simile a quella dell’anno scorso, ma ci sono prospettive migliori sul medio termine. La diffusione del pass turistici per gli spostamenti e il fatto che ormai i clienti si siano abituati ad andare in vacanza con la mascherina sono due elementi confortanti. Lo sono meno, invece, le incertezze sulla data di apertura e sui collegamenti. Perché se da una parte potremo sperare di allungare la stagione verso l’autunno per compensare le chiusure primaverili, dall'altra dobbiamo garantire collegamenti sicuri per soddisfare le richieste last minute che sicuramente arriveranno numerose. È in corso una competizione tra destinazioni turistiche per attrarre il maggior numero di clienti ed è dimostrato che la vinceranno solo quelle località che riusciranno a convincere con incentivi ad hoc le maggiori compagnie aeree a fare scalo nei loro aeroporti».

Se non ci saranno intoppi durante l’estate avremo la possibilità di sfruttare più degli anni scorsi i mesi di spalla autunnali. Un’opportunità per compensare la stagione partita in ritardo