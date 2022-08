«Va in Guardia medica? A piedi» 

Temporaneamente, dalla scorsa primavera, l’Asl Ogliastra ha trasferito la sede della guardia medica in via Monsignor Virgilio. L’evento straordinario di venerdì e ieri, come del resto tutte le notti bianche dei giovedì d’estate, ha precluso l’accesso all’ambulatorio con il mezzo privato.

Ogni varco d’accesso a via Monsignor Virgilio è blindato. Nel rispetto del provvedimento con cui il Comune ha vietato, sia venerdì che ieri, il transito a tutti i mezzi, a eccezione di quelli adibiti alla manifestazione, nella Via M. Virgilio, nel tratto fra via Cedrino e l’intersezione con via Sarcidano.

È arrivato sanguinante davanti alla transenna chiedendo di poter raggiungere l’ambulatorio della guardia medica. Voleva farsi suturare la ferita che si era procurato in casa, ma all’accesso sud di via Monsignor Virgilio non gli hanno consentito di passare perché, in forza a un’ordinanza comunale, la strada era chiusa per favorire la passeggiata sotto le stelle.

È arrivato sanguinante davanti alla transenna chiedendo di poter raggiungere l’ambulatorio della guardia medica. Voleva farsi suturare la ferita che si era procurato in casa, ma all’accesso sud di via Monsignor Virgilio non gli hanno consentito di passare perché, in forza a un’ordinanza comunale, la strada era chiusa per favorire la passeggiata sotto le stelle.

Alle 23 di venerdì il ferito, un uomo sulla cinquantina, ha dovuto raggiungere a piedi l’ambulatorio, percorrendo oltre 200 metri. Il fatto non è passato inosservato e ieri mattina la segnalazione è arrivata alla direzione sanitaria distrettuale di Tortolì.

Tutto chiuso

Ogni varco d’accesso a via Monsignor Virgilio è blindato. Nel rispetto del provvedimento con cui il Comune ha vietato, sia venerdì che ieri, il transito a tutti i mezzi, a eccezione di quelli adibiti alla manifestazione, nella Via M. Virgilio, nel tratto fra via Cedrino e l’intersezione con via Sarcidano.

Temporaneamente, dalla scorsa primavera, l’Asl Ogliastra ha trasferito la sede della guardia medica in via Monsignor Virgilio. L’evento straordinario di venerdì e ieri, come del resto tutte le notti bianche dei giovedì d’estate, ha precluso l’accesso all’ambulatorio con il mezzo privato.

«Venerdì sera - ha detto Sandro Rubiu, 65 anni, direttore del distretto - è successo che una persona abbia chiesto di poter passare sulla strada per raggiungere l’ambulatorio ma non gli è stato consentito.

«È inaccettabile, anche perché assicurare il servizio è tutt’altro che facile e sono mesi che lottiamo per riuscire a garantire la copertura dei turni».

l solleciti

«Sia chiaro - puntualizza il dirigente medico - ben vengano le notti bianche, ma quest’anno in via Monsignor Virgilio c’è un presidio sanitario e occorre ragionare in funzione delle esigenze dei pazienti. Al sindaco chiedo un intervento urgente in vista di altri appuntamenti del genere perché occorre garantire l’accesso a chi deve andare dal medico». Rubiu conclude con un altro appello: «Da due mesi ho chiesto due parcheggi riservati dirimpetto l’ambulatorio, uno per il medico e uno per il paziente. Siamo ancora in attesa». Il sindaco Massimo Cannas, contatto al telefono da L’Unione Sarda, per ora non ha risposto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata