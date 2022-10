Uxoricida, citati 30 testimoni 

Giuseppe Demurtas è accusato anche del tentato omicidio dei due figli e delle rispettive fidanzate: tutti erano in casa quando è divampato l’incendio. La Procura aveva inquisito anche uno dei figli della donna, il 30enne Roberto Demurtas, al quale viene contestato il reato di maltrattamenti nei confronti della madre per presunti comportamenti vessatori avvenuti tra il maggio 2016 e l'agosto 2017. La 59enne, che da tempo aveva problemi di deambulazione, non è riuscita a mettersi in salvo dalle fiamme. I Vigili del fuoco l’avevano trovata distesa sui gradini che portano al primo piano, vicino al servoscala, con i piedi rivolti verso il piano terra. Nel corso dell’udienza preliminare, il pm De Angelis aveva ricordato le testimonianze sui presunti maltrattamenti e la consulenza tecnica del Ris dei carabinieri che avrebbe individuato tracce di un derivato dal petrolio vicino a uno dei condizionatori. Per la Procura si tratterebbe di liquido infiammabile.

Il dibattimento vero e proprio inizierà il 23 febbraio con i primi testimoni chiamati dal pubblico ministero Paolo De Angelis. Ieri mattina, in aula, lo stesso procuratore aggiunto, titolare dell’inchiesta, ha annunciato che quel giorno convocherà una trentina di persone: praticamente tutti i vigili del fuoco della caserma che parteciparono a spegnere il rogo, ma anche l’intero equipaggio del 118 e tutti i soccorritori che lavorarono nella villetta nel rione Medadeddu a Carbonia. La donna, secondo la Procura, era morta soffocata dal fumo, ma a scatenare la fiamme non sarebbe stato un corto circuito legato al malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione, ma la volontà omicida del marito. L’ipotesi degli inquirenti sarebbe che l’infermiera sarebbe stata costantemente maltrattata perché, disabile, era per lui un peso.

Con la nomina del perito che dovrà occuparsi di analizzare le celle telefoniche è entrato nel vivo ieri mattina in Corte d’Assise a Cagliari il processo nei confronti di Giuseppe Demurtas, il 65enne, rinviato a giudizio con le accuse di aver ucciso la moglie e di aver tentato di uccidere i figli che si trovavano nell’abitazione, andata a fuoco il 2 agosto 2017. Nell’incendio era morta l’infermiera 59enne Anna Maria Merola che non riuscì a salvarsi a causa dei suoi problemi di mobilità.

Il processo

La vicenda

L'udienza

Gli avvocati della difesa, Agostinangelo Marras e Lorenzo Perra, respingono l’ipotesi dell’accusa e ritengono che l’incendio sia stato accidentale, visot che tutti quel giorno rischiarono di morire. Per la difesa le tracce di petrolio individuate sotto il condizionatore sarebbero legate al materiale plastico dell'impianto. Roberto Demurtas, invece, viene processato per maltrattamenti con il rito abbreviato: la prossima udienza è fissata per il 30 dicembre.

