Uta, ancora Solla&Pinna 

È stato un ritorno in grande stile, dopo tre anni di stop a causa della pandemia. Un ritorno che porta la firma del padrone di casa Claudio Solla e della veterana Claudia Pinna dominatori ieri della “Maratonina Città di Uta”, giunta alla 24ª edizione, organizzata dalla Polisportiva Uta 2000. Nella prova da 10,5 km a vincere sono stati Alessandro Careddu e Veronica Pala.

La gara

Il clima è tiepido, il percorso pianeggiante, vento contrario nullo. Le premesse per correre forte non mancano e Claudio Solla non si lascia scappare l’occasione. Il portacolori del Cagliari Marathon Club imposta un ritmo sotto i 3’15”, a tallonarlo ci sono Francesco Mei e Oualid Abdelkader. Al dodicesimo chilometro rimangono Mei e Solla, con Mei che attacca quest’ultimo rimanendo in testa sino a sette chilometri dalla fine, momento in cui Solla reagisce, lo riprende e progredisce guadagnando terreno. Ad accoglierlo vittorioso un pubblico in festa in una via Stazione gremita. Tra le donne, Claudia Pinna conosce a dovere il suo motore: parte in testa, corre poco sotto i 3’45” a chilometro, con la consueta falcata agile, piazzandosi al decimo posto assoluto e trascinando la seconda, Elisabetta Orrù, al personale.

I commenti

«Siamo felicissimi», le parole del presidente della Polisportiva Uta 2000 Nicola Melis. «Hanno preso parte all’evento oltre 700 persone, per noi questo è motivo di grande orgoglio e una grande iniezione di fiducia per l'edizione del prossimo anno».