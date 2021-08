Ustioni gravi per mamma e figlio 

Volevano bruciare aghi di pino nel cortile della casa delle vacanze. Ma a causa di un ritorno di fiamma il contenitore di alcol usato per accendere il fuoco si sarebbe incendiato ustionando una donna di 40 anni e il suo bambino di otto mesi che aveva in braccio. La scena è stata drammatica. L’incidente è accaduto ieri pomeriggio nella zona di Perdepera, al confine tra Cardedu e Gairo. Sul posto sono accorse alcune ambulanze i cui medici, ravvisata la gravità della situazione, hanno chiesto l’intervento degli elicotteri dell’Areus per trasportare i feriti nei centri specializzati dell’Isola. La donna è stata trasferita al Centro ustioni dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, mentre il piccolo è ricoverato al Brotzu di Cagliari. Tutti e due hanno riportato ustioni di secondo grado diffuse su quasi tutto il corpo. Nell’abitazione sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Jerzu.

L’incidente

Sembrava un pomeriggio felice e spensierato in una casa con vista sul mare di Cardedu. Forse la famigliola, originaria del Cagliaritano, era già intenta nei preparativi in vista della serata. Intorno alle 16.30 sono iniziate piccole pulizie del cortile invaso dagli aghi di pino. Probabile che le fiamme stentassero a nascere e per alimentarle è stato gettato sopra dell’alcol. All’improvviso si è manifestato un ritorno di fiamma che ha avvolto la donna e il suo pargolo. Nel giardino si sono vissuti momenti di vero terrore. Chi si trovava lì ha chiamato subito i soccorsi, arrivati in forze per prendersi cura di mamma e figlio.

L’intervento

Per assistere la donna e il piccolo feriti nell’incidente domestico hanno lavorato squadre di medici e infermieri e in loro supporto sono atterrati anche due elicotteri del 118. La signora, che ha riportato ustioni di secondo grado che hanno interessato gambe, addome e arti superiori, è stata trasportata al Centro ustioni di Sassari con l’elicottero proveniente dalla base di Olbia. Il piccolo, trasferito a Cagliari a bordo dell’elicottero decollato dal capoluogo, ha subito ustioni di secondo grado a testa e gambe e si trova al Brotzu. Sono entrambi in gravi condizioni.

