Usinese, stop a Siniscola 

Usinese (4-4-2) : Tanca, Tilocca (24’ st Rubattu), Muresu, Daga, M. Sanna, D’Andrea (38’ st Nemore) Pulina, N. Sanna, Pazzola (35’ st Panzali), Piredda, Saba. In panchina Vasquez, Chighine, Marras, Deriu, Coroforo. Allenatore Calledda.

Siniscola (4-4-2) : Trini, Dettori, Truzzu, M. Saporito, R. Saporito (38’ Carella), Merone, Giua (15’ st Chirigoni, 35’ st Serra), M. Corrias, R. Corrias, Fernandez, Satta. In panchina Soro, Dejua, Cadau, Coronas, Bomboi, Mele. Allenatore Melino.

Siniscola 1

Usinese 1

Arbitro : Mele di Sassari.

Reti : nel primo tempo 3’ Giua, nel secondo tempo 17’ (r) Saba.

Note : angoli 1-3, ammoniti Trini, M. Saporito, R. Corrias, Serra, recupero 1’ pt-4’ st.

Siniscola. Continua il momento favorevole del Siniscola che ferma la corsa dell’Usinese: al Ghirtala finisce 1-1. Avvio scoppiettante dei padroni di casa: al 1’ arriva la prima palla gol con un colpo di testa di Giua che sfiora il palo.

Il vantaggio

Al 3’ il Siniscola passa a condurre con un’azione corale: Corrias lancia in profondità Satta, assist al centro per Giua che insacca alle spalle di Tanca. L’Usinese trova davanti un Trini in gran spolvero: al 6’ compie un salvataggio su Saba, e al 33’ replica su D’Andrea. Nella ripresa partono forte gli ospiti: al 16’ Saba sfiora il pareggio con un colpo di testa che lambisce il palo.

Il rigore del pari

Un minuto dopo arriva il pareggio dell’Usinese con Saba, che si procura e trasforma un calcio di rigore. Il Siniscola non molla e cerca il nuovo vantaggio con una bella conclusione di Corrias, bravo Tanca a farsi trovare pronto. Nel finale l’Usinese tenta l’assalto con Pulina che arriva sul fondo e serve al centro Saba la cui conclusione si spegne sopra la traversa. Finisce con un pareggio.

