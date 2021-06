Usi civici, la Regione media 

Quando si è aperto il confronto, davanti all’assessore all’Agricoltura Gabriella Murgia, i sindaci e gli amministratori ogliastrini e barbaricini hanno subito contestato la legge del 2017 che ha disciplinato il procedimento di legittimazione. Nella missione cagliaritana, all’esponente della Giunta Solinas hanno espresso dissenso per quel provvedimento che ha scompigliato le carte rischiando di provocare tensioni sociali nei territori. Dal canto suo la Murgia ha rassicurato gli amministratori, sostenendo che tutelerà i Comuni per garantire l’uso civico e salvaguardare gli equilibri sociali tra le comunità. La Murgia ha annunciato l’apertura di un tavolo permanente allargato anche ad altri Comuni e in più, dalle prossime sedute, verranno coinvolti anche l’assessorato agli Enti locali e la direzione generale della presidenza.

Il vertice

L’incontro è stato richiesto, la scorsa settimana, dal sindaco di Arzana Angelo Stochino, alla luce della sentenza con cui il Tar ha precettato Argea a legittimare le terre di S’Accettori alla Cooperativa Fra Lavoratori di Jerzu. «Abbiamo iniziato un percorso di dialogo e siamo consapevoli che la questione non sarà breve. All’assessore - ha detto a margine dell’incontro il sindaco Stochino, 51 anni - abbiamo fatto capire la gravità del caso, che rischia di mettere in discussione tutti i terreni pubblici. La legge regionale del 2017 ha esautorato le amministrazioni comunali a riconoscere o meno la legittimazione». Al vertice erano presenti anche i sindaci di Villagrande, Orgosolo e Desulo, Alessio Seoni, Dionigi Deledda e Gian Cristian Melis, e una delegazione del Comune di Urzulei.

Ampio raggio

«La questione della legittimazione è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Siamo in balia di un vuoto normativo che si è creato dopo la delibera della Giunta Pigliaru», ha dichiarato Alessio Seoni (47). «Abbiamo trovato l’assessore e la parte tecnica molto ricettivi: hanno preso coscienza del problema e questo è un aspetto importante. Il tavolo permanente va al di là della legittimazione, perché l’argomento usi civici va analizzato a tutto tondo. La legittimazione, per come è intesa in questo momento, è un qualcosa che potrebbe creare enormi problemi a livello sociale: attualmente la questione è gestita in maniera scoordinata». Usi civici, due parole innocue solo in apparenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA