Usi civici, arriva la svolta 

La soluzione del problema dei terreni gravati da usi civici “sembra” arrivata a una svolta. Sembra. L’assessore agli usi civici Maria Bonaria Zedda ha definito il percorso per il trasferimento dei vincoli rimettendo in moto una procedura che si era interrotta nel 2018 a causa di una sentenza e che oggi può riprendersi dopo che la Regione ha recepito la normativa nazionale. La Giunta regionale ha inoltre stabilito di riassegnare la competenza all’assessorato all’Agricoltura, in precedenza in capo all’Argea. Sulla materia si discute, a vuoto, da anni. L’uso civico è un diritto di godimento dell’intera popolazione su alcuni immobili per essere sfruttati, secondo un preciso regolamento, per pascolo, semina e legnatico. Col tempo quei terreni hanno perso le caratteristiche originarie e molti sono stati ceduti dalle stesse amministrazioni comunali (Oristano tra queste) in forza di atti di compravendite che i notai e i segretari comunali non potevano fare ma che hanno fatto ignorando i vincoli che di fatto avrebbero reso gli atti nulli.

Le soluzioni

Come rimediare? In un solo modo: trasferire i vincoli con beneplacito dell’assessorato regionale all’Agricoltura e su questa strada obbligata stanno procedendo Comune e Regione dopo che il primo tentativo venne bocciato dalla Corte costituzionale. A Oristano sono duecentocinquanta gli ettari gravati da usi civici, tra città, mare e campagna. Terreni in parte incolti, altri coltivati e altri ancora con sopra stalle, scuderie, parecchie villette e chissà qualche villa con piscina. Un universo mondo che la Regione aveva qualche anno fa ufficialmente certificato in 52 pagine.

Le aree

Dentro c’è di tutto e di più: i terreni dove sorgono il Centro marino internazionale, il Circolo nautico, la Sardabitumi, l’Associazione allevatori, la Congregazione figlie di San Giuseppe, il Campo Coni e Tharros, l’Ostello della Gioventù, l’area grande eventi di Torre e tanti altri ancora. Un’infinità. Con gli anni molti di questi beni “di uso comune” sono stati frazionati in lotti resi edificabili e ceduti all’asta ai privati: 141 a Torregrande e 47 a Silì infischiandosene del vincolo che avrebbe impedito la vendita («i beni gravati da usi civici non sono commerciabili», ha sentenziato la Cassazione). Altri tempi, oggi nessun notaio stipulerebbe un atto di compravendita di immobili gravati dagli usi civici.